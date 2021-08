Iquitos: Anciano pide limosnas para curarse de cáncer y mujer asegura que se gasta dinero en alcohol

A sus 80 años, Alcides Solsol Zumaeta, pasa gran parte de su tiempo cerca del mercado Belén, Iquitos, donde pide limosnas para seguir viviendo del cáncer que tiene en el ojo derecho, muchos se solidarizaron con su caso que fue compartido por medios locales. Sin emabargo, quienes quisieron ayudarlo quedaron impactados al conocer otras versiones del caso.

Llega todos los días desde su casa en Padrecocha hasta el mercado, exactamente en el cruce de las calles Elias Aguirre con Abtao. «El doctor me dijo que es cáncer maligno y tiene miedo de operarme porque puede ocasionar mi muerte. Me quisieron mandar a Lima pero como no tengo DNI no se pudo», relató el Alcides en una entrevista.

Sin embargo, algunas personas comentaron que el anciano no se deja ayudar, a pesar de haberle brindado la ayuda pertinente, él preferiría seguir teniendo ese tipo de vida.

«Buenas noches para aclarar el caso del señor Alcides, voy a ser directa y clara ya que hace un par de semanas también publicaron su caso y quizás ello seguirán haciendo pero también es bueno informa bien su situación, el señor Alcides vive en padrecocha, se le gestionó la casa donde vive para arreglar y se logró arreglarle, la herida que tiene en la cara cuando lo encontramos tenia gusanos, sé procedió a pasar consulta médica, se le atendió, se le dio tratamiento, medicinas y toda ayuda posible! El tema aquí es que el señor Alcides no pone de su parte para su recuperación, no fue solo una ayuda, fueron muchísimas, DINERO DIRECTAMENTE NO LE DEN, todo lo que le dan se lo gasta en trago, ya qué haciendo os investigaciones de caso( como hacemos con todos los casos al que ayudamos) en señor tiene problemas con el alcohol y resulta que todo lo que se le dé el termina vendiendo, también se le gestionó poder entrar a la casa estancia para que pueda vivir ahí, pero él simplemente no quiere ir! En conclusión no se deja ayudar, por qué se acostumbró a vivir de esa manera mendigando ayuda, su herida seguirá empeorando, pero si la persona no pone de su parte, cómo podemos ayudar así!! Ya se le habló muchas veces pero no quiere ir a una casa estancia. Este caso lo venimos viendo desde febrero», relató una ciudadana.

«La herida fue revisada por personal especializado, que dijo que con limpieza y con las pastillas que le dieron y todo el tratamiento que debería seguir mejoraría, pero él no pone de su parte! No lo hace se le gestionó todo. Inclusive cuando vee a l equipo que lo ayudó y si le llamas la atención se molesta, por qué el sabe su condición, pero prefiere vivir de esa manera, ropa nueva se le entregó (no la utiliza)», continuó comentando la ciudadana.

«En está condición se le encontró, pasó con especialista, le dieron tratamiento pero él no cumple con las indicaciones haciendo empeorar sus situación, se le dijo que va a ir a una casa estancia para que pueda recibir los cuidados adecuados pero tampoco quiere, el es consciente de lo que tiene y hace», agregó la ciudadana colocando una foto del anciano.

