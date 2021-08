JNE declaró fundada apelación de primer regidor Eliseo Puricho

Tras la audiencia pública realizada este último miércoles 11 de agosto, el Jurado Nacional de Elecciones-JNE, declaró fundado el recurso de apelación al Acuerdo de Concejo Municipal N° 5 de la Sesión Extraordinaria N°003-2021-MPP-CM del 30 de abril de 2021 que suspendió al alcalde Panduro, pero encarga de manera ilegal la alcaldía al segundo regidor, Jesús Montes Meléndez, contraviniendo lo establecido en el artículo 24 ° de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Dicha apelación ha sido resuelta en favor de lo peticionado por el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Purús, Eliseo Puricho Bardales, quien, mediante escrito del 10 de mayo de 2021, presentó el recurso a fin de que se respete la asunción de su cargo, el cual como primer regidor le correspondería asumir.

En comunicación Ímpetu, Eliseo Puricho Bardales, manifestó sus ganas de querer trabajar por el pueblo purusino, y realizar una auditoría al interior de la Municipalidad Provincial de Purús, no obstante, denunció persecución política por parte de los regidores de la mencionada comuna que no lo dejaría gobernar, al punto que no se le habría permitido cobrar su dieta, por el que debió ingresar dos cartas a la entidad.

Se espera que dentro de las próximas horas se publique la resolución citada y se acreditará la asunción de Eliseo Puricho Bardales como alcalde de la Municipalidad Provincial de Purús, cargo que debió asumir desde el 27 de abril de 2021.



SIGRIDT RODRÍGUEZ

