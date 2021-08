Lo asesinaron y le hicieron pasar como muerto por Covid

Los familiares de Dennis Fachín Pisco, un ciudadano que falleció el pasado 30 de mayo de este año, denunciaron que él fue asesinado, pero las autoridades le hicieron pasar como muerto por Covid y lo sepultaron como cadáver no identificado. Ante esta situación, vienen solicitando justicia y esclarecimiento del caso.

La denuncia lo realizaron en la Cuarta Fiscalía Penal, indicando que a Fachín Pisco lo asesinaron a finales del mes de mayo, pero lo hicieron pasar por muerto por Covid y que lo sepultaron antes de las 24 horas.

“A mi hermano lo sepultaron y lo pusieron como NN, le quisieron desaparecer en menos de 24 horas. Lo buscamos por todas partes y sé que desde la tierra su cuerpo clama para que como familiares busquemos justicia. Mi hermano no es un animal para que le pongan como NN, a él lo mataron y no sé porqué las autoridades no investigan quién es el asesino”, indicó Sonia Fachín, hermana del occiso.

Reclamó como las autoridades de salud lo pusieron muerto por Covid cuando fue a causa de un disparo por escopeta.

“Le pusieron muerto por Covid, pero él no tenía esa enfermedad, cuando le enterraron no le pusieron en bolsa y ni le botaron en un hueco como hacían con los demás muertos por Covid, él tuvo un buen ataúd, no sabemos quién pagó eso, pero su entierro fue normal.

Mi hermano fue asesinado a las 4 de la mañana, pero cuando llegó al hospital dijeron que era Covid”, agregó.

La hermana dijo además que el Ministerio Público postergó la audiencia en donde se interrogaría a los testigos porque era el día libre del fiscal a cargo del caso, situación que generó indignación porque fueron citados para aquel día.

“Se supone que hoy iban a venir los testigos, pero el fiscal no está porque es su día libre, pero entonces porque nos citan para este día si no estará el fiscal”, dijo Sonia.

Exigen que este crimen no quede impune. “Pido de corazón que el fiscal haga justicia por la muerte de mi hermano”, añadió Sonia Fachín.

Mientras que el abogado de la defensa técnica, indicó que la investigación ya está a cargo del fiscal y está llamando a los testigos y al presunto autor del homicidio para ser interrogados en la otra fecha que se ha programado la audiencia.

“Mi patrocinado (el occiso) ha sido víctima de un homicidio, hay muchos elementos de convicción para verificar que el imputado ha incurrido en todos estos elementos, como la escopeta, lo que se hará es realizar las diligencias preliminares para que puedan recabar más información”, indicó Víctor López, abogado de la familia Fachín.



GABRIELA SÁNCHEZ

