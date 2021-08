Muere enfermero que fue golpeado por sus vecinos al contagiarse de coronavirus

Muchos lloran su partida y otros se dan golpes en el pecho. La muerte de Daniel Porro, un joven enfermero conmocionó a una provincia de Argentina, al confirmarse su muerte. Lo que viraliza a esta historia es que fueron sus vecinos, quienes en junio del año pasado lo golpearon y prendieron fuego su casa, todo esto porque «tuvo la mala suerte» de contraer el Covid-19.

“Nunca se pudo recuperar de aquel rechazo social”, aseguró Miguel Porro, padre del enfermero a LM Neuquén. Y agregó: “En realidad, desde aquel día, no pudo volver a dormir bien. Trabajaba durante el día y, a la noche, se acostaba pero no podía conciliar el sueño. Sufrió mucho e iba a laborar casi sin dormir”.

VER TAMBIÉN: Profesor insulta a estudiante en clase virtual: «Para crecer, debes dejar de ser estúpido»

El ataque de sus vecinos

Fue a mediados de junio que Daniel empezó a recibir amenazas , cuando debió ser aislado por haberse contagiado de Covid-19. Al inicio estuvo encerrado en su casa, y luego fue trasladado hacia el centro hospitalario donde lo dieron de alta a los 14 días con hisopado negativo.

Sobre el episodio violento que vivió, en su momento relató: “Me decían que me vaya del barrio porque tenía coronavirus. No solo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el auto”.

Los incidentes comenzaron cuando un vecino lo increpó en la calle:“Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa. No queremos gente como vos acá en el barrio”.

“Me golpearon por todos lados entre varias personas y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital. Me llevaron el auto, directamente me lo robaron y una vez que estaba en el hospital me prendieron fuego adentro de mi casa”, manifestó el enfermero en aquella oportunidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...