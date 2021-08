De Ucayali su Aprendo en Casa

Con clases grabadas y materiales didácticos, docentes de las distintas comunidades nativas de la región, vienen realizando estrategias virtuales comparadas con la plataforma educativa nacional Aprendo en Casa, pero de forma autogestionada e intercultural.

Con el apoyo de la Asociación Raíces Indígenas Amazónicas Peruanas (ARIAP), maestros de la cultura Ashéninka, Shipibo, Awajún, entre otros, graban clases con forme al Currículo Nacional, y luego envían los videos a los estudiantes, en sus propias lenguas originarias.

Asimismo, han elaborado material didáctico de comprensión lectora y cuaderno de trabajo en las lenguas Ashéninka, Asháninka, Shipibo, Awajún, Ticuna, Yine y Machiguenga para docentes y alumnos, cuyos autores son los maestros que graban las clases, quienes también entregan los libros de forma gratuita.

VER TAMBIÉN:El nuevo mando de generación RV en PS5



“Estos libros están enfocados desde el calendario comunal, que primero se elabora (lo hacen los sabios y maestros desde la misma geografía) teniendo en cuenta la cosmovisión de la zona. Ser indígena amazónico no significa que todos pensamos o hablamos igual”, señaló un representante.

Por su parte una autora señaló la importancia que los niños indígenas aprendan a escribir y leer en su propio idioma. “Cuando viene una información que no está en tu propia lengua, nuestros niños escuchan, pero no entienden”, dijo.

Los menores miembros de las comunidades se ven obligados a aprender español para seguir el aprendizaje inculcados por los maestros, pero con esta iniciativa, se fomenta el aprendizaje desde la propia cultura.



MARTHA ZACARIAS

Me gusta esto: Me gusta Cargando...