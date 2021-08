“Fui a denunciar y terminé detenida”: Madre exige que le devuelvan a su hijo

Celia Guerra Larraín, es una madre de familia que terminó detenida, luego de que su expareja la denunciara por el presunto delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud-Lesiones. “Fui denunciar por la tenencia de mi hijo (…) y terminaron arrestándome a mí”, señaló.

German Cavero Jungbluth es el nombre de la expareja de Guerra, juntos tuvieron un niño que actualmente tiene 7 años, y a quien Cavero le pasaba una pensión de S/ 150 al mes -en el mejor de los casos-, según las declaraciones de la madre.

¿QUIÉN FUE LA VÍCTIMA?

El menor pasó en promedio dos meses con su papá, por un acuerdo al que llegaron ambos progenitores, sin embargo, el pasado martes 10 cuando la madre fue a recogerlo para llevarlo a casa, Cavero no se lo habría permitido.

“Fui a recoger a mi hijo, lo encontré en la cama, le quise cargar y él (Cavero) me lo impidió, me agarró el brazo, me inmovilizó, después me empujó hasta que salí fuera de su cuarto. Ni siquiera le he tocado, él en sus declaraciones dice que tiene lesiones en la espalda, pero nunca me dio la espalda. Y si yo le hubiera ocasionado algún tipo de arañazo hubiese sido en la muñeca. Yo salí y lo vi bien”, recuerda Guerra.

Viendo esa situación, la madre de familia al día siguiente fue a poner un acta por la tenencia de su hijo, ya que le negaban verlo, pero cuando terminó de hacerlo, un efectivo policial le dijo que había sido denunciada y debía detenerla. Guerra pasó una noche en el calabozo.

Cavero quien es tres años mayor y mide aparentemente (dicen versiones) 1.70, fue violentado (según sus propias declaraciones) por la madre de su hijo de 1.60.

Paternidad sin pasar pensión

En una conversación con Impetu, Guerra sostuvo que durante 5 años cubrió casi todos los gastos de su hijo y debido a que quedó desempleada, le exigió a Cavero que pase pensión al menor, más de lo que ya había estado dando. Anteriormente, este habría pasado al mes S/ 150, a veces S/ 100 y en otras ocasiones, nada.

“Yo de buena fe nunca metí un papel para que me dé algo, siempre fue verbal, y aceptaba lo que me daba, porque en ese momento él estaba estudiando, pero no tengo trabajo y mi hijo está creciendo, por eso le pedí un poco más en la pensión”, señaló.

El hijo de Guerra siempre vivió con ella, y hace un par de semanas le envió un audio diciendo que “la extraña”, lo que motiva a la madre a “recuperarlo”, por ello, pide a las autoridades que le ayuden a que el menor vuelva a su tutela, ya que su padre, no tendría ningun documento que certifique que sobre él recae la patria potestad.

“Acepto mi error de ir y ser una persona no prudente, hubiera actuado diferente, pero no me dio la posibilidad de sacar a mi hijito”, finalizó la madre.



