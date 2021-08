Liberan a defensores ambientales tras detención de 24 horas

Un nuevo caso de criminalización a defensores ambientales ocurrió el último martes 10 de agosto en la ciudad de Pucallpa. Los líderes awajún, Augostina Mayán, expresidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), e Isaías Mayán, vicepresidente de la Federación Indígenas Awajún del Alto Comainas y Sawientsa (Fiacsa), fueron detenidos 24 horas por la Policía Nacional, debido a una denuncia que enfrentan por retener a personas desconocidas en su territorio en el año 2018.

Los foráneos fueron retenidos temporalmente ante el temor de que se tratara de mineros ilegales o personas dedicadas a la tala u otras actividades destructivas del ambiente.

Los líderes indígenas cuentan con un protocolo activo bajo el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, que les otorga garantías personales frente a las recurrentes amenazas que reciben por parte de personas que se dedican a la minería ilegal y otras actividades ilícitas.

De acuerdo al testimonio del vicepresidente de Fiacsa, ellos intervinieron a estas 3 personas, presuntamente al considerarlos mineros ilegales que llegaron hasta su sector, pero que en ningún momento los maltrataron o les realizaron algún daño físico.

VER TAMBIÉN:Minam emprende “Somos Bosques” para reducir la deforestación en Ucayali

“Siempre fue con bastante respeto, hasta las comisiones que sacamos que estuvieron a cargo de las comunidades para que les den alimentación estaban al tanto de eso”, indicó el defensor.

Cuando retuvieron a estas personas, el líder ambiental señala que llamaron a la Defensoría del Pueblo de Amazonas para que vea el caso, respetando el Convenio 169 OIT. Finalmente, es esta institución la que se hace cargo de estas personas.

Como testigos del hecho también están Roberto Guevara y Segundo Valera, del área de Asuntos de Conflictos del Ministerio de Cultura. Según Augostina Mayán, en presencia de las personas mencionadas se hizo la liberación de estos 3 sujetos previo examen médico para ver su estado de salud.

Sin embargo, los líderes indígenas fueron denunciados por “secuestro”, por lo que coordinaron el apoyo de un abogado para estar pendientes del caso. Debido al inicio de la pandemia, y al cierre de los establecimientos jurídicos, desconocían que existían notificaciones dirigidas hacía ellos, y a otras 8 personas más.

“Sabíamos de la denuncia, pero no sabíamos cómo iba. Nosotros estuvimos viajando, pero no sabíamos de la orden de detención, porque incluso cuando salimos desde la comunidad hasta Pucallpa no tuvimos ningún problema, así de Lima y de Lima a la zona, después es que nos detienen y esto nos sorprende”, cuenta Isaías Mayán.

VER TAMBIÉN: Yonhy Lescano Afirmó que tomar cañazo y sal ayuda a combatir el Covid 19



Por su lado, Augostina Mayán mencionó que sí sabían de la denuncia, pero desconocían de las notificaciones debido a la pandemia. Incluso, se designó a varias personas para cuidar a estas personas desconocidas que estuvieron retenidas durante una semana en la comunidad.

El martes 10 de agosto, tras la detención, se apersonaron al lugar, Gil Inoach – reconocido abogado awajún-, Linda Vigo, aliada de IDL y el comisionado de la Defensoría del Pueblo, quienes asumieron su defensa. El miércoles 11 de agosto, se les programó una audiencia virtual a las 4 p.m. donde les dieron una resolución de libertad y se cambió la orden de detención por una de comparecencia.

Los defensores ahora tienen una nueva audiencia programada para el 15 de septiembre. Ante ello, Isaías Mayán señala que como parte de la Organización Awajún Fiacsa, coordinarán con otros líderes pertenecientes a Odecofroc, entre otros, para ver los gastos, ya que la audiencia deberá ser en Bagua Grande.

“Ya no tengo activada la orden de detención, pero muchas personas siguen con la orden activa, por eso le hemos pedido al pueblo que se calme. Queremos hacer una estrategia, y analizar qué tan listos estamos con los argumentos, pues tenemos que ir a un juicio preparados para ser absueltos”, indicó la defensora ambiental.

Han pasado 3 años de este hecho en la que se han visto involucradas 10 personas, las cuáles también fueron denunciadas por secuestro, muchas de ellas tampoco recibieron las notificaciones de esta audiencia. Por ello, piden al Estado que se proteja a los líderes y defensores ambientales y no se les criminalice por defender su territorio. Pese a esta situación, los líderes cuentan que esto los ha unido más y los fortalece para seguir trabajando en defensa del pueblo awajún.



GABRIELA SÁNCHEZ

Me gusta esto: Me gusta Cargando...