Fiesta Cachimbo: Lo que no se dijo de la fiesta realizada a un mes de la tercera ola

Teo Escalante, Orlando Panduro, Blanca Rojas, José Florian, David Tapullima y Laura Vargas, son algunos de los nombres de quienes fallecieron en la difícil batalla contra el coronavirus. La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali (Feunu) organizó el último sábado la denominada «Fiesta Cachimbo» en la piscina el Bosque, donde asistieron tanto menores y mayores de edad. La celebración realizada para los nuevos ingresante de la UNU terminó en una «maratón», muchos jóvenes tuvieron que salir corriendo del lugar para evitar ser atrapados por el personal policial, quienes acudieron al evento al recibir la noticia que no se estaría cumpliendo con los protocolos de bioseguridad en la mencionada fiesta. El diario Ímpetu realizó una exhaustiva investigación que permitió conocer algunos de los detalles de la también llamada «Fiesta Covid».

En la invitación al evento se señaló que se cumplirían con los protocolos de bioseguridad, entre ellos el distanciamiento social y la desinfección. Al entrevistar a una de las delegadas y consultarle cuales serían las medidas que tendrían que cumplir un asistente al evento, señaló que solo tendría que llevar doble mascarilla.

Sin embargo, gracias a las imágenes compartidas por varios asistentes se pudo observas que muchos de ellos únicamente llevaron una, incluso, varios se la quitaron durante la fiesta.

Las imágenes también desmintieron el distanciamiento social que se aseguró que se cumpliría.



Entre los asistentes, entrevistamos a algunos de los menores de edad que participaron de la fiesta, quienes comentaron a este medio que únicamente les desinfectaron las manos y los dejaron ingresar con la mascarilla puesta.

En el evento también hubo la venta de bebidas alcohólicas, gaseosas, cigarros y comida, cuyos precios según los asistentes eran «sumamente elevados». «Una cerveza me costó 10 soles, el cigarro a 2 soles y la comida estaba a 10 soles. Además cuando compre la cerveza los que me la vendieron no estaban con mascarilla y a pesar de ser menor de edad igual me la dieron», comentó el menor de 15 años asistente al evento.

«Gracias a todos los asistentes al Cachimbo 20-21 (Que no fue organizada por la UNU). Dentro de todos los por menores y una inesperada reacción de los jóvenes producida por personas malintencionadas que solo querían generar miedo y caos por la correcta accion policial de asegurar el orden público, se logró un fructífero encuentro de confraternizacion sin ningún vestigio de preocupación», es la respuesta de la Feunu ante la avalancha de criticas recibidas.

Días atrás, la UNU lanzó un comunicando negando su participación en la programación de dicho evento. Después de lo acontecido la institución no se pronunció. Mientras que algunos jóvenes señalan que a nadie se le obligó a asistir otros exigen que se expulse de la universidad a los organizadores.

UNA INMINENTE TERCERA OLA

“La segunda ola sigue cayendo y eso genera que la población piense que ya se acabó. Nosotros quisiéramos que así fuese, pero lamentablemente no es así. Se está incubando (el virus), después de este ciclo natural que tienen los virus. Va a venir una tercera ola, ya en Europa hay una cuarta ola (…) creemos que ya en septiembre estará”, anunció el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios.

