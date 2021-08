Concierto de Explosión no tiene autorización para realizarse

Para el próximo sábado 28 de agosto, se anuncia el concierto presencial de la conocida orquesta musical Explosión de Iquitos, sin embargo, el último domingo, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP) se pronunció al respecto. “La actividad no cuenta con autorización”, mencionó.

Según la publicidad esparcida por las redes sociales, desde el pasado sábado los usuarios ya podían adquirir su Box, y sería realizado en el recreo La Campiña, ubicado en la avenida Centenario.

La municipalidad denegó la autorización para el evento social cultural de espectáculo público no deportivo, porque representa un riesgo de contagio de la Covid-19, es decir, de realizarse la actividad, sería intervenida.

Cabe remarcar que la presidencia del Concejo de Ministros acordó prorrogar por 180 días calendario el estado de Emergencia Sanitaria, por una inminente tercera ola de Covid-19, recalca en su comunicado la comuna de Coronel Portillo.

“La comuna Portillana no autoriza la ejecución de ningún evento social de esta categoría, por lo tanto, exhorta a la comunidad no acudir a ellos”, culmina el comunicado.



MARTHA ZACARIAS