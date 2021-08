Fiesta cachimbo: Entre el consumo de alcohol de menores y violación de medidas sanitarias

A poco más de un mes que la tercera ola de covid-19 asole al país y a la región, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali (Feunu) promovió una “fiesta covid” el último sábado, actividad que incumplió el Decreto Supremo N° 144-2021-PCM, fue intervenida en dos ocasiones, sin embargo, no tuvo ningún detenido.

Mientras cientos de ucayalinos tratan de superar las secuelas producidas por el covid 19. Los alumnos de la Universidad Nacional de Ucayali eran partícipes de una fiesta que incumplía las medidas de bioseguridad, de la que decenas salieron huyendo al notar la presencia policial.

Desde hace más de una semana atrás, delegados recién ingresantes a las carreras universitarias, miembros de la Feunu y personas ajenas a esta, vendían y ofrecían indiscriminadamente las entradas al evento “Miss Cachimbo” y a la clandestina “Fiesta Cachimbo”, por lo que en ambas ocasiones menores de edad participaron.

Entre el DNI amarillo y el alcohol

Integrantes de la federación afirmaron que en ambos eventos solo participaron mayores de 17 años, y que al ingresar se les pidió su DNI o autorización de sus padres (en caso no sean mayores de edad), sin embargo, esta versión fue desmentida por los mismos asistentes, quienes aseguraron que solo les exigían portar doble mascarilla (a la entrada) y que no presentaron ninguna autorización por parte de sus padres.

La venta de bebidas alcohólicas tampoco fue selectiva, puesto que no se pedía el DNI para venderlos. “A mí no me pidieron, yo que tengo 16”, dijo J.T.F., en una conversación con Ímpetu cuando se le preguntó si era obligatorio mostrar el DNI para comprar cerveza.

“Mis amigos tienen 15, y no se les negó la venta de cerveza, inclusive a otro que tiene 16 tampoco se le negó la venta de cigarros”, señaló M.L.A.S. de 17 y universitaria.

“La venta de alcohol fue encargada a los dueños, a los organizadores y ellos han expresado que han cumplido con pedirle sus documentos. (…) Nosotros teníamos un control específico y tengo entendido que no habían menores de edad en la fiesta”, dijo el presidente de la Feunu, Maycol Tucto, pero, eventualmente señaló que “no sabía” quién ‘contrató’ a los encargados de bebidas alcohólicas. “Prefiero no mencionar nada”, dijo.

Cabe precisar que la Ley N° 28681 establece que está prohibido vender, distribuir, suministrar y/o consumir bebidas alcohólicas a título oneroso o gratuito en espectáculos o actividades destinadas a menores de edad.

“Corre, corre, la policía” En la primera oportunidad que llegó la policía al club Bosque Resort, decenas de jóvenes salieron despavoridos del local, de acuerdo a lo que señaló Tucto, la fuerza del orden “vino de manera alarmante”, lo que provocó aquella reacción de los participantes de la fiesta.

“Sí había distanciamiento, pero la policía vino de manera alarmante y más esas sirenas. Las personas empezaron a correr. (…) Al final la policía se retiró porque comprobó que se estaba siguiendo los protocolos, no había nada, se cumplió el aforo limitado (60%)”, agregó.

Sin embargo, el aforo limitado solo se establece a actividades y/o espacios permitidos por el Decreto Supremo N° 144-2021-PCM, y en ninguna línea se menciona discotecas.

“Está prohibido realizar este tipo de actividades, tal como lo señalan los decretos supremos que estableció el Gobierno en la actualidad y refiere cuales son los negocios o actividades económicas que se están abriendo y dentro de ellas, no está permitido discotecas”, sostuvo una fiscal de Prevención del Delito. También enfatizó que las personas que no cumplen las normas establecidas por el Gobierno incurren en delito y las que las promueven también.

Con respecto a la violación del distanciamiento y el desuso de mascarillas durante el desarrollo de la fiesta, Tucto argumentó que “No se percataron de que haya sucedido”, y de ser así fue “un descuido de los propios estudiantes, porque se les indicó en todo momento que tienen que guardar el metro de distancia y seguir con los protocolos” de bioseguridad.

Durante la segunda y última llegada de la policía al local, tampoco hubo ningún detenido, pese a que la fiesta era clandestina, situación que se contrasta con otras intervenciones realizadas en la ciudad, al parecer, los ‘efectivos’ policiales, que representan la justicia peruana, “fueron benevolentes”.

Miles de soles

En una investigación realizada por este medio, se recolectó información de algunos estudiantes (delegados), donde señalaron que solo en la venta de estos pases se recolectó al menos S/ 14 400. Cabe precisar que las declaraciones corresponden a cinco días antes de haberse realizado la “fiesta covid”, por lo que el “el monto real” es mucho mayor, ya que miembros de la Feunu, otros estudiantes y en el mismo local vendían entradas.

Asimismo, el parqueo del lugar y un campeonato (se recaudó más de S/ 1 000) se suman a las ‘arcas’ de la federación. En caso de que la federación sea encargada de la venta de licor, comidas y gaseosas, el monto asciende.

Quisimos confirmar dichas cifras con el presidente de la Feunu, pero señaló que desconoce cuánto se haya recaudado y que en el lapso de esta semana se realizará la rendición de cuentas, donde se informará solo a los delegados participes, y a los estudiantes que lo soliciten. No afirmó si lo hará público para toda la comunidad universitaria mediante el fan page oficial de la federación, pero sí que los fondos irán netamente a actividades académicas, la mejora de la oficina de la Feunu y hasta la compra de una fotocopiadora. Hasta la redacción de este informe se desconoce si los promotores de la fiesta recibirán alguna sanción o se les abrirá alguna investigación.



