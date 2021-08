Día del Adolescente Amazónico: buscan combatir problemas de salud pública

Desde el 12 de agosto, se dio inicio a las actividades por el «Día del Adolescente Amazónico», en la región, teniendo como enfoque principal la importancia de la salud mental y sexual en mujeres y varones. En Ucayali existen 64,005 adolescentes, según las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), lo que constituye alrededor de un 13% de la población ucayalina.

Este viernes 20 de agosto es el Día del Adolescente Amazónico. Sin nada que celebrar, pues según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2019) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 12,6% de adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres o se encuentran embarazadas a nivel nacional.

En la región Ucayali, este problema de salud pública ya era preocupante antes de la emergencia sanitaria: al 2019 se reportaron más de 200 casos de niñas y adolescentes embarazadas. Y detrás de estas cifras está reflejada no solo la ausencia de políticas educativas efectivas para ejercer la función sexual responsablemente, sino también determinantes sociales como la violencia de género, la pobreza y el desamparo de adolescentes que conducen inevitablemente a un incremento de dichos casos.

VER TAMBIÉN:El juane: La sabrosura de la fiesta de San Juan



En esa línea, la coordinadora de la Estrategia Etapa de Vida adolescente y Joven, Cindy Díaz Saavedra, aprovechando en el marco de esta celebración donde los principales protagonistas son los adolescentes, viene desarrollando un trabajo de sensibilización sobre prevención de embarazos, enfermedades sexuales y violencia de género.

El pasado 9 de agosto, junto a su equipo visitaron el distrito de Masisea, donde ofertaron una cartera de servicios como obstetricia, psicología, odontología, juegos lúdicos, entregaron métodos anticonceptivos y charlas sobre planificación familiar, entre otros temas. Actividades similares se desarrolló en Campoverde, y el 20 de agosto en el marco del Día del Adolescente Amazónico se realizará una actividad de concientización y prevención en la plaza Las Palmeras, en Yarinacocha.

“La conducta reproductiva de las adolescentes (15 a 19 años) es un tema de reconocida importancia, no solo en lo concerniente a embarazos no deseados y abortos, sino también en relación con las consecuencias sociales, económicas y de salud. Es necesario que las y los adolescentes de Ucayali accedan a servicios de salud integral para prevención no solo de embarazos sino también las infecciones de transmisión sexual y se les brinde información en Educación Sexual Integral para garantizarles una vida libre de violencia, incluida el abuso sexual”, indicó Díaz Saavedra.

VER TAMBIÉN: Niño pide como regalo de cumpleaños visitar a su padre internado por Covid-19



Los embarazos adolescentes

Según Llen Pinche, obstetra del centro de salud Micaela Bastidas, los embarazos son más frecuentes en familias disfuncionales y en zonas urbano-marginales donde hay hacinamiento por falta de orientación sobre el sexo seguro; y porque los servicios de salud no suelen llegar a los colegios por falta de personal o descoordinación con los entes gubernamentales de Educación y Salud.

Tito Figueroa, médico Ginecoobstetra, indica que las adolescentes gestantes también corren el riesgo de contraer enfermedades por transmisión sexual (ETS), y apunta que la falta de educación sexual en los hogares y colegios es uno de los factores que más afectan en el desarrollo integral de las mujeres.

El especialista menciona que muchas veces no se conoce la implementación adecuada de los métodos anticonceptivos, ya que hay preservativos para evitar el embarazo no deseado y para eludir enfermedades por transmisión sexual. Según señala, ahora se puede hacer uso de dispositivos para eludir el embarazo gracias a los avances tecnológicos: están el intra uterino y el implante subdérmico, por ejemplo.

VER TAMBIÉN: Autoridades retiran propaganda política del centro de la ciudad



Además, Figueroa resaltó que hay procedimientos definitivos o de mayor duración para mujeres y hombres, como la ligadura de trompas de falopio o la vasectomía. El médico estima que “con el entendimiento adecuado sobre la implementación de métodos anticonceptivos, el proyecto de vida de muchas adolescentes no se verá interrumpido”. “No obstante, desgraciadamente los servicios de salud y la educación sexual no están al alcance de los colegios y adolescentes”, acota.

Añade que “Entre los métodos modernos, la inyección anticonceptiva presenta el mayor porcentaje de uso (26,0%) y le sigue de lejos la píldora (11,0%). Entre los tradicionales, la abstinencia periódica (11,1%). Respecto a este método, el 75,3% de las usuarias conoce la forma correcta de usarlo”.

VER TAMBIÉN: Congresista Jeny López solicita a ministro de Salud acelerar vacunación en Ucayali



Lanzan campaña # CreemosEnLasNiñas

La coordinadora Cindy Díaz Saavedra indicó que, a raíz de las cifras alarmantes de embarazos no deseados, se han unido a la campaña “Creemos en las Niñas”, un movimiento que busca visibilizar historias de vida, empoderar a niñas y adolescentes para que conozcan sus derechos y concientizarlas sobre la importancia de la salud sexual y reproductiva.

“La campaña busca visibilizar las brechas, pero también quiere dar a conocer que se están haciendo cosas y que hay muchas niñas y adolescentes que se están empoderando, que se están volviendo activistas y líderes dentro sus escuelas, comunidades y grupos juveniles”, explica.

Además, agrega que la campaña busca poner en la agenda pública esta problemática para elaborar estrategias de trabajo que integren a escuelas, docentes y familias. “Una intervención oportuna permite avances significativos”, acota Cindy, quien también resalta la importancia de coordinar acciones con entidades del Gobierno como el Ministerio de Salud, Educación y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para garantizar la atención de este “problema de salud pública” desde todos los campos de acción.

En esa línea, destaca que se tengan iniciativas para incorporar cursos de educación sexual integral dentro de la currícula educativa y de que, cada vez más, se fortalezcan y garanticen los servicios de salud integral para las adolescentes desde las Direcciones Regionales de Salud. “Estos son avances valiosos para la prevención de este problema social”, enfatiza.



GABRIELA SÁNCHEZ