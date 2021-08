Ya no hay impedimentos para elegir rector en la UNU

El juez Carlos Alberto Ballardo Japan, del Primer Juzgado Civil, declaró fundada la oposición presentada por la Universidad Nacional de Ucayali, representado por Luis Antonio Vásquez Del Castillo, contra la medida cautelar Innovativa concedida a favor del demandante Edwin Poquioma Yuimachi, mediante resolución N°001 del 25 de enero de 2021. Tras concluir dicho proceso y no habiendo más impedimentos, la rectora de la UNU estaría anunciando la fecha para las elecciones universitarias.

Para determinar la decisión de este proceso, que tuvo una duración de más de 5 meses, el juez evaluó ambas versiones. El asesor de la UNU, Luis Vásquez explicó que “El demandante interpuso demanda contenciosa administrativa primordialmente, a fin de que se declare nula la Resolución 08-2020-UNUAU-R, la misma que conformó el Comité Electoral sin la participación de ningún miembro de la minoría, invocando el demandante la Resolución del Consejo Directivo N° 158-2019-SUNEDU-CD, bajo la premisa que debe asegurarse la presencia de, no menos, un miembro de las representaciones de la minoría”.

“Ante la renuncia de un miembro del Comité Electoral, de la estudiante Kateryn Mercedes Cárdenas Vela, se emitió la Resolución N° 007-2021-UNU-AR-R el 1 de abril de 2021, mediante la cual se tiene por aceptada la renuncia de la referida estudiante (…) se acordó elegir en su reemplazo al estudiante de la facultad de Medicina, Reynaldo Hermilio Baldeón Castillo, en representación de la minoría política de la Asamblea Universitaria, conforme a la Resolución N° 009-2021-UNU-AU-R, por lo que con la emisión de las resoluciones anteriores, ha operado la sustracción de la materia”, agregó.

Por su parte, el demandante a través de su abogado, pidió que tal solicitud de sustracción sea declarada improcedente, señalando básicamente que: “es preciso resaltar, que la acción contenciosa administrativa que se viene tramitando no versa sobre incorporación de miembro de las minorías al comité electoral de la Asamblea Universitaria, sino que lo pretendido en sede jurisdiccional, es que se declare nula la Resolución N° 008-2020-UNU-CU-R de fecha 15 de junio de 2020, que resolvió conformar el Comité Electoral de la UNU, así como la nulidad de la resolución del Consejo Universitario N° 242-2020-UNU-CU-R. Para poder declararse la sustracción de la materia tendrían que declararse de oficio las resoluciones cuestionadas”.

Es decir, el accionante ha pedido la nulidad de la Resolución N° 008-2020-UNUCU-R, que resuelve conformar el Comité 2020 de la Universidad Nacional de Ucayali, su fundamentación para ello radica esencialmente en dos aspectos. La primera es que tal resolución se ampara en normas derogadas (Ley N° 23733 otrora Ley Universitaria) y no en la norma actual y vigente (Ley N° 30220 Nueva Ley Universitaria), y la segunda, que no se ha considerado a los miembros de las minorías, es decir por lo menos un miembro de la representación en minoría, de acuerdo a la proporcionalidad de escaños.

El juez, a través del expediente 00274-2020-0-2402-JR-CI-01, explica su decisión de resolver fundada la oposición presentada: Respecto al primer fundamento, dicha observación a que se han consignado normas derogadas, ello fue así en un inicio, empero con la resolución N° 242-2020-UNU-CU-R, se dispuso su modificación, la cual se ha cumplido conforme se aprecia del expediente administrativo, donde se advierte que la resolución 008-2020-UNU-AU-R, ahora está debidamente corregida, la cual incluso, en mayor medida se ha hecho mención al momento de resolver la nulidad formulada por el litisconsorte necesario pasivo Alex Rengifo Zumaeta.

Ahora, en cuanto al otro extremo, en el decurso del presente caso, se ha suscitado una situación particular, que es la renuncia de uno de los miembros del comité, para luego ser aceptada tal renuncia y elegirse a otro miembro en representación de la minoría política de la Asamblea Universitaria, la cual no ha sido observada, impugnada u opuesta por el demandante, sólo en esta instancia precisa, sin mayor sustento, que se debe dejar sin efecto la resolución.

Sin embargo, la argumentación y finalidad pretendida, tenía como sendero “regularizar” la elección de un representante de la minoría política, la que ya se ha realizado, produciéndose así la sustracción de la materia, careciendo de objeto proseguir con la causa, debiendo declarar su conclusión sin pronunciamiento sobre el fondo. En similar sentido, respecto a la resolución N° 242-2020-UNU-CU-R, “declara infundado su recurso de reconsideración, la que al haberse producido la elección del miembro de la minoría política ya carece de sustento evaluar”.

Declarando de esta manera por concluido el proceso Contencioso Administrativo, no habiendo ninguna otra torpeza que impida dar pie en marcha a las próximas elecciones universitarias, la UNU estaría convocando a una asamblea universitaria, donde se decidirá si se reinicia el cronograma que se tenía en marzo de este año o se hará un nuevo cronograma de elecciones, para que luego el comité electoral inicie con la inscripción de las listas que quieran participar en estas elecciones democráticas.



GABRIELA SÁNCHEZ