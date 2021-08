Cerca de 40 bares o discotecas son clausurados al mes

Al mes, solo en el distrito de Callería se clausura en promedio 40 locales, que funcionan clandestinamente como bares o discotecas. Asimismo, son multados con 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir; S/ 4 400, lo que representa un aproximado de S/ 176 mil en multas, que en su mayoría no son pagadas.

En cumplimiento del Decreto Supremo N° 144-2021-PCM, donde se establece las actividades comerciales permitidas, se detalla como prohibidas aquellas que no se menciona como los bares o discotecas.

Sin embargo, locales dedicados a este rubro comercial vienen funcionando regularmente en el distrito de Yarinacocha, especialmente en la avenida Alamedas, a vista y paciencia de todos.

VER TAMBIÉN: Sepultan restos de adolescente asesinado en la puerta de su casa



“Está totalmente mal que no haya un control, porque el tema de la pandemia de Covid 19 no se está tomando en cuenta. En este tipo de actividades lo que predomina es el aforo, muchos no usan mascarillas y no hay distanciamiento. No cuidan la salud de su población y no se preocupan por la salud pública”, comentó Patricia Gonzales, encargada del área de Comercialización del distrito de Callería.

La “lucha” para el cumplimiento de la ley y prevenir la propagación del Covid que podría darse en este tipo de establecimientos, compete al trabajo articulado de la policía, la Fiscalía y las municipalidades.

En Callería se realizan operativos comúnmente los fines de semana. “Hacemos todo lo esfuerzos posibles para controlar ese tema y si la gente colaboraría sería mucho mejor”, culmina.



MARTHA ZACARIAS