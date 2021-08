Gasolina sobrepasó los 15 soles por galón

De céntimo en céntimo, el precio del combustible sigue incrementándose a tal punto que hoy en día supera los 15 soles el galón en algunos grifos de la ciudad. Ante la consecutiva alza, los motocarristas mostraron su rechazo e indignación y exigen a las autoridades competentes atender esta problemática lo antes posible, ya que está afectando el bolsillo familiar grandemente.

A inicios de año, el galón de combustible más utilizado por los transportistas era de 10 soles, sin embargo, esto quedó en la historia. Tras un breve recorrido por algunos grifos de la ciudad, se comprobó que el precio varía hoy de 14.60 a 15.48 soles el galón.

Los motocarristas hace unos meses utilizaban 20 soles de gasolina durante todo el día para trabajar, hoy esto se ha duplicado, afectando su canasta básica familiar. El dinero recaudado durante el día es para su feria (40%) y para la compra de combustible (60%), refieren que esta situación se ve reflejada en el precio de los pasajes.

Esto trae como consecuencia que los productos de primera necesidad también han sufrido un ligero incremento, afectando a toda la población.

“Estamos gastando 40 soles diarios o hasta más, con esto el pasaje también está subiendo, pero nos perjudica aún más porque la población no quiere pagar, deben ser más empáticos, ya no alcanza ni para la comida”, refirió Vicente Pérez, un transportista pucallpino.

Así también, Carlos Pezo, se pronunció ante esta situación, responsabilizando principalmente a las autoridades, quienes “brillan por su ausencia”, ya que el alza del combustible se viene dando desde hace un mes, y desde allí no se ha visto alguna iniciativa o pronunciamiento, así como del sindicato de choferes.

“Antes de la Fiesta de San Juan, el galón de la gasolina de 90 octanos costaba 12.89, y el 24 de junio subió a 13.54 soles. Cada día sube, sube y sube el precio del combustible, ya pasa de los 15 soles y nuestras autoridades no dicen nada”, agregó.

Por su parte, Luis Espíritu Huerto Milla, presidente de la Asociación de Grifos de Ucayali declaró que “Mientras el precio del dólar siga en tendencia al aumento y la coyuntura política no brinde garantías de una seguridad económica a futuro, el precio de los combustibles a nivel nacional continuará subiendo”. Así también, precisó que en los últimos meses la gasolina subió cuatro soles y el petróleo tres soles.

La inestabilidad política, económica y el incremento del precio del dólar, hace, que esta materia prima suba desmedidamente su precio en el mercado; pero ahí, las autoridades regionales y los entes correspondientes deben poner mano dura, como supervisar y sancionar a los gasocentros que especulan con el precio de la misma.



GABRIELA SÁNCHEZ