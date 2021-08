GOREU hará entrega parcial del Hospital de Atalaya este viernes

Tras una larga espera, la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), en coordinación del Ministerio de Salud (MINSA), prepara las condiciones para entregar a la población el moderno Hospital de Atalaya, este viernes a las 6:30 de la tarde, así lo anunció el gobernador regional, Francisco Pezo, en conversación con Ímpetu.

“Se hará la entrega parcial el día viernes, en estos momentos yo me encuentro en Atalaya, están limpiando todo para que ese día se vea bonito. El viernes vamos a ir más o menos a las 6 de la tarde para ver el encendido de luces para que se vea a detalle toda la infraestructura”, manifestó el gobernador

Aunque anteriormente durante la primera ola, se realizó la entrega parcial del 15% del total de la infraestructura para el área covid, en esta oportunidad se hará la entrega un 30 por ciento adicional al margen ya antes mencionado, haciendo un total de un 45% de la obra.

Para ello, hace aproximadamente un mes, una comitiva de técnicos del Ministerio de Salud- MINSA, llegaron hasta la provincia de Atalaya, para la inspección de la ejecución de la obra, y así determinar que los pabellones A y C (los cuales se entregarán) se encuentren culminadas como determina el expediente; es decir en adecuadas condiciones para ingresar a atender a los pacientes.

“Ya se ha entregado anteriormente más o menos un área que hace un 15% en donde estuvo funcionando el hospital covid, y ahora se va a recibir un 30% más donde están el pabellón “A” que contará con la parte administrativa, tendrá consultorios, y hospitalización, asimismo se entregará el pabellón “C”, en el que estará emergencia. Yo diría que es más del 45% en total y ya quedaría otras áreas para equipar con instrumentos modernos”, declaró, la autoridad.

Por otro lado, la máxima autoridad regional, anunció que a más tardar se espera que la ejecución completa de la obra se culmine a finales de año, tiempo que el que se podrá realizar la entrega de toda la infraestructura del Hospital de Atalaya.

Mientras tanto, el Consorcio Amazónico Atalaya, empresa que ejecuta la obra en su última etapa, entre 120 días más, culminará el acabado de la infraestructura, la que significa trabajos de instalación de canales, tuberías y cableados para la interconexión de equipos de alta complejidad, en relación a la moderna tecnología quirúrgica, de comunicación y fluido de oxígeno medicinal.

HOSPITAL REGIONAL

Ímpetu consultó al gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo, la posible entrega total de la obra del Hospital Regional de Pucallpa, esto luego de que manifestara que el Hospital de Atalaya será entregado a fines de año.

Al respecto, la autoridad manifestó que no habría interés por parte de la empresa ejecutora en querer concluir dicha obra. “Es un tema que de verdad da mucho que hablar de la empresa Pizzarotti. De acuerdo al Decreto de Urgencia N°041 sobre la entrega parcial no le han puesto interés”, sostuvo.

Es por ello que el Gobierno Regional de Ucayali, según manifestó la autoridad a Ímpetu, habría apercibido a la empresa ejecutora con una carta notarial el 9 de agosto, la cual debería vencer entre el 24 o 25 de este mes, de lo contrario se estaría resolviendo el contrato.

Asimismo, aclaró que debido a que con la obra del Hospital de Atalaya ocurría lo mismo, se resolvió dicho contrato con la empresa ejecutora y se está avanzando por acción directa.

“Con ellos casualmente también hemos tenido que resolver el contrato, y estamos terminando ya por acción directa, todo el equipamiento, todo se ha comprado directamente porque si no hacemos eso no se termina este hospital también”, expresó, Francisco Pezo Torres.



SIGRIDT RODRÍGUEZ