Hospital Amazónico de Yarinacocha: Madre perdió a su bebé por presunta negligencia médica

«Le dijeron que eran gases, pero terminó perdiendo a su bebé», comentó enfurecida Nesy Pérez Mendoza, prima de Yoisy Mendoza Robalino, joven madre que perdió a su bebé por una presunta negligencia médica, como señalan sus familiares.

Nesy Pérez informó que su prima, Yoisi, ingresó el último domingo al Hospital Amazónico de Yarinacocha, porque presentaba un sangrado vaginal. Según comentan sus familiares, los médicos indicaron que solo tenía gases.

VER TAMBIÉN: Ucayali en triple alerta epidemiológica por Covid, Dengue y caracol africano

«No le realizaron una ecografía, solo nos pedían medicamentos y la monitoreaban», explicó Nesy, agregando que si le hubiesen realizado un análisis más riguroso habrían podido salvar al menor.

Además informó que cuando se dirigieron a la sala de parto, el personal le habría indicado que no habían camas disponibles. «Mi prima era un caso de emergencia, porque no va a ver cama para una mujer gestante, me parece injusto lo que le hicieron a mi prima», dijo Nesy.

Los familiares de Yoisi también informaron que su estado de salud critico, ella se encuentra internada en el Hospital Amazónico.

ÍMPETU INFORMA