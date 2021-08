No enseñar en lengua materna es motivo de la baja calidad educativa en Ucayali

La región Ucayali en Educación se posicionó en el penúltimo puesto entre todos los departamentos del país, posición que mantiene desde el 2020, según informó el Índice de Competitividad Regional (Incore), elaborado por Instituto Peruano de Economía (IPE). Uno de los motivos, con respecto al bajo desempeño escolar de los niños indígenas, es porque no se les enseña en su lengua materna.

En una conversación con Ímpetu, el docente jubilado y miembro de la cultura shipibo, Eli Sánchez, señaló que sus 40 años de experiencia en este campo, le ayudaron a entender, que los estudiantes de las comunidades nativas aprenden mejor en su lengua y cuando se les enseña con ejemplos de sus realidades.

El Ministerio de Educación si bien es cierto destina contenidos para esta población, este está basado en “otras realidades”, lo que dificultad el aprendizaje de los menores.

“El niño no conoce llama, no conoce un pulpo, en cambio conoce a los animales de la región que son diferentes. Pero sabemos que el menor tiene que entender que estamos en un mundo con pensamientos diversos, sin embargo, si el niño empieza a sumar y leer a partir de lo que él conoce, esto le facilitará su aprendizaje”, sostuvo.

La educación multicultural no termina con el hecho de que el maestro hable la misma lengua que el alumnado, también compete a los materiales didactas y la propia metodología de la enseñanza.

“Por ejemplo el niño ve dibujos de una abuelita que está sembrando sandia, él ya tiene una noción de qué está haciendo, todas las actividades que compone ese proceso de siembra, a comparación de otro tipo de actividades que el niño no visiona”, agrega.



