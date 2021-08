Un nuevo amanecer para Redalba

Los músicos suelen escuchar frases como ‘de la música no vas a vivir’ o ‘si eres músico mueres de hambre’. Aun así, hay personas que aman y viven de la música. Este es el caso de Redalba, una banda peruana de rock que, durante la pandemia, un tiempo difícil, pero logrando tener buenas críticas de los que oía su arte como de los medios radiales y Televisivos.

Es así como, en una entrevista con Ímpetu, Piero Leiva, un joven de 20 años y primer guitarrista de la banda, conocimos un poco más de Redalba.

Cuéntanos, ¿cómo llegaste a formar parte de la banda?

Si bien la banda se creó en el 2017, en el 2019 William, el baterista de la banda, me habló un día y me mostró sus canciones. Ingresé al ver que había bastante que pulir. Todos en la banda tenemos gustos diferentes: William es cumbiero, Diego (vocalista) blusero, Bryan (bajista) tocaba rock cristiano y yo, un metalero.

¿Por qué ‘redalba’?

Un día estaban hablando y juntaron dos idiomas, en inglés la palabra rojo (red) y en italiano la palabra amanecer (alba).

¿Y por qué ‘rojo amanecer’?

Porque tiene que ver con el sol, como un renacimiento, y creo que tiene mucho que ver con el tema de la pandemia. Llegó la pandemia y todo el mundo se apagó. Todas las personas tratan de adaptarse a este problema, y es como un renacer, un amanecer.

¿Cuál es la esencia de Redalba?

Siempre tratamos de renovar nuestras canciones, tratamos de darle un sello como nosotros somos, pues somos personas diferentes, con diferentes. No nos pegamos a un solo género.

¿Qué quieren transmitir con su música?

Que sean libres, que sean tal cuál son, que nunca pierdan la esperanza en lo que hacen. Con nuestra música queremos transmitir que no importa la situación en la que estés siempre va a haber un momento en el que digas ‘no, yo quiero que mi vida sea así y así tiene que ser’, o tratar de surgir de la mejor manera y avanzar.

Para ti, ¿qué significa la música?

Muchas amanecidas. Es un mundo, para mí lo es todo. La música ha sido una ayuda, y la forma de botar toda la mala vibra. Para mí siempre va a ser mi vida. Aunque digan que no se puede vivir de la música, no es que sea muy difícil.

¿Cuál es la canción que tiene más significado para ti?

‘Dentro de mí’, porque tiene que ver con lo que yo he vivido y sentido y lo que siento. Al momento de haber tocado ese solo fue como un homenaje a mis grandes ídolos. Siempre he tocado como inspiración y en este caso esta canción es como una inspiración porque el solo lo compuse a base de mis ídolos.

¿Cuál es el objetivo de Redalba?

No tenemos límite, nosotros nos dedicamos a esto y en lo personal quiero seguir haciendo esto. Es surgir y llegar lo más alto que podamos.

¿Qué le dirías a las personas?

Que tomen como ejemplo la banda. Que se den cuenta que nada es difícil en esta vida. No tengan miedo. Veo mucha gente que se limita por el hecho que temen que les vaya a pasar algo. No se limiten a hacer lo que quieren. No se pongan límites.

¿A través de qué medios podemos seguirlos?

En Instagram nos encuentran como @redalbarock, en Tik Tok, Facebook y YouTube nos encuentran como ‘Redalba Rock’.