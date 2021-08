El pan de cada día: alza de precios lo alejan de las mesas ucayalinas

El pan, es el alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en Ucayali y en el país, sin embargo, desde hace más de dos meses se aleja de las mesas más humildes debido al incremento de su precio, situación que no solo reduce su consumo, sino que también pone al borde de la quiebra a negocios de la panificación.

El ascenso del costo del combustible, de la energía eléctrica y los propios insumos ‘obliga’ a los panificadores y comerciantes a elevar sus precios. En algunas panaderías del distrito de Callería, el pan subió su valor, a 25 céntimos la unidad; en otros casos expenden 3 unidades por S/ 1.00 como las panaderías La Yema, La Moderna y Real Plaza.

RAZONES

“La escasez del trigo y la palma, el costo de los insumos que es hasta 50% más, y la subida del dólar, hace que tengamos que vender el pan de yema y francés a 4 por S/ 1.00, antes dábamos 5 por el mismo precio”, sostuvo Manuel Córdova, administrador de la Panadería Renzo (Callería).

En otro punto de la provincia, Manantay, el problema se agudiza, puesto que algunas panaderías quebrarán si los insumos siguen subiendo.

Para la panadería San Fernando, la subida de la manteca (actualmente S/ 135, antes S/ 79), el azúcar (actualmente S/ 115 antes S/ 90), el aceite (en más de un 10%), la harina (actualmente S/ 116, antes S/ 80) y la levadura (actualmente S/ 140 antes S/ 106), hizo que tengan que vender 8 panes por S/ 1.00 (antes 10 por S/1.00), eso sí las unidades son más pequeñas.

Asimismo, Ana Pinedo, dueña del local, detalló que la empresa de donde compra los suministros le advirtió que para la próxima semana, la harina subirá S/ 5.00 más, por lo que, según ella, tendrá que cerrar su negocio, porque a la fecha, el margen de ganancia es mínimo y es este insumo el que más utiliza.

“Los ingresos no cubren los gastos, las utilidades ya no nos alcanza. Tenemos una carga social fuerte, y nuestra venta bajó en un 50%”, agregó.

En esta panadería también se redujo la cantidad de panes que venden al por mayor, antes en un ‘paquete’ ponían 60 panes por S/ 5.00, pero por la crisis económica, por el mismo precio venden 55 panes.

“Pedimos comprensión de la ciudadanía. La gente no nos entiende, piensa que nosotros subimos los precios porque queremos, no es así, nosotros también nos vemos afectados”, es el mensaje final que dejaron ambos empresarios.



