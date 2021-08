Madre perdió a su bebé de 7 meses y responsabilizan al hospital

«Le dijeron que eran gases, pero terminó perdiendo a su bebé», comentó entristecida Nesy Pérez Mendoza, prima de Yoisy Mendoza Robalino, joven madre que perdió a su bebé de 7 meses de gestación; atribuyen los familiares presunta negligencia médica.

Nesy Pérez informó que su prima, Yoisi, ingresó el último domingo al Hospital Amazónico de Yarinacocha, porque presentaba sangrado vaginal. Según comentan sus familiares, los médicos indicaron que solo tenía gases.

«No le realizaron una ecografía, solo nos pedían medicamentos y la monitoreaban», explicó Nesy, agregando que si le hubiesen realizado un análisis más riguroso habrían podido salvar al niño en gestación.

Cuando Yoisi iba a entrar en labores de parto, el personal encargado decidió que sea parto natural, pero según la última ecografía que le realizaron se indicó que daría a luz por cesárea, así lo confirmó su prima.

“Ellos querían que nazca por parto natural, cuando no se podía porque sus últimas ecografías señalaron que tenía que nacer por cesárea”, declaró Pérez.

Además, informó que cuando se dirigieron a la sala de parto, el personal le habría indicado que no había camas disponibles. «Mi prima era un caso de emergencia, porque no va a ver cama para una mujer gestante, me parece injusto lo que le hicieron», dijo Nesy.

El no nato será enterrado hoy a las 10 de la mañana en el cementerio San José, ubicado en el distrito de Yarinacocha. Por otro lado, los familiares de Yoisi también informaron que su estado de salud es crítico, ella se encuentra internada en el Hospital Amazónico.

“Pido que en ese hospital abran salas de cesárea, especialmente para las urgencias de las gestantes, que nuestras autoridades hagan algo para que no sigan muriendo más niños como mi sobrino”, solicitó Nesy Pérez.



TATIANA ZACARIAS