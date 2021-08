Mikel Culqui: “Quieren ganarse un espacio en la política con el esfuerzo de otros”

Mikel Culqui Rocha, representante del desaparecido partido regional Fuerza Juvenil, con su símbolo “El Tacacho”, sale a aclarar que su agrupación no tiene ninguna relación ni afiliación con el Movimiento Político Regional El Tacacho.

Es más, critica severamente a este grupo de aspirantes a la política por usurpar el símbolo que Fuerza Juvenil impulsó en las Elecciones Regionales y Municipales del 2014. Por esta razón exhorta al electorado de la región Ucayali a no dejarse sorprender por los recientemente autodenominados “tacachos”.

Al aproximarse las Elecciones Regionales y Municipales del 2022, se nota la presencia de un movimiento regional llamado “El Tacacho” ¿Se trata de ustedes?

Nos causa gran malestar a los simpatizantes, militantes, fundadores y candidatos que hemos participado de la agrupación política Fuerza Juvenil con su símbolo el “Tacacho”, porque ninguno está participando de esa nueva agrupación política.

Es más, estamos sorprendidos con estas personas que hoy se denominan “Tacacho”. Cuando nos preguntan si se trata de nosotros, les respondemos que no.

Según indagaciones, el ciudadano Pablo Simons Huerto es el que estaría promoviendo a esta agrupación política denominada “El Tacacho” ¿Tienen alguna relación con él?

No ninguna relación. Nuestra organización política el 2015 perdió la inscripción porque en esa elección no pasamos la valla electoral, legalmente “El Tacacho” no existe; pero hoy conozco que otras personas están tomando el nombre, el símbolo más que todo.

En su tiempo los que hemos trabajado por esa agrupación hemos dedicado tiempo y esfuerzo, de una y otra manera se hizo conocido ese símbolo. Reitero, ninguno de los extacachos estamos vinculado a esta nueva agrupación que están formando.

¿En alguna oportunidad esas personas que están tomando el símbolo de ustedes les invitaron a participar en la nueva agrupación?

Nos han invitado formalmente, pero nosotros desistimos porque no coincidimos en la manera de hacer política. Es más, han tenido el atrevimiento de decir que El Tacacho era de ellos cuando nos negamos a participar con ellos y que busquemos otro símbolo.

El Tacacho es un símbolo que está vendido en Ucayali ¿Cree que estas personas se están aprovechando del trabajo que realizaron para su beneficio político?

Definitivamente es un aprovechamiento del esfuerzo de muchas personas que en campaña durante el 2014 hemos puesto sudor y lágrimas para que se concrete ese proyecto político. Definitivamente es un aprovechamiento del símbolo.

Considero que esas personas que están tomando el símbolo del Tacacho, que son irresponsables, tienen falta de creatividad al tomar un símbolo que está vendido. Al menos debieron consultar con los creadores de la iniciativa original.

Hay muchos simpatizantes del Tacacho que creen que este partido es de ustedes ¿Qué les diría a ellos?

Primero que no se dejen sorprender, les aclaramos que ninguno de los extacachos estamos integrando esa nueva agrupación que está formando el señor Simon. Nosotros estamos creando una nueva organización política. En su momento vamos a dar a conocer el nombre y el símbolo con el que vamos a participar.

¿Qué opina de estos nuevos Tacachos?

Son irresponsables y les falta de creatividad, se quieren aprovechar y ganarse un espacio en la política con el esfuerzo de otros. Aclaro, hoy el Tacacho no existe.

Según el Registro de Solicitudes de Formulario y Reserva de Denominación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dos ciudadanos solicitaron reservar la denominación “MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL EL TACACHO”, con alcance regional para Ucayali, se trata de: Pablo Simon Huerto y Janet Katerine Tito Rivera, pero ambos fueron declarados improcedentes. Las solicitudes datan de octubre de 2020.



ALI RODRIGUEZ