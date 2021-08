Contraloría detectó pagos por trabajos no ejecutados en trochas carrozables

Según el Informe de Hito de Control N° 013-2021-OCI/5354-SCC, de la Contraloría General de la República, se valorizó y se pagaron partidas contractuales que, en algunos casos no se realizaron, se ejecutaron parcialmente y/o no siguieron el proceso correspondiente en la construcción de trochas carrozables en los caseríos de Shiringal Alto, Nueva Jaén y Santa Ana, provincia de Padre Abad, cuyo monto asciende a 33 millones 481 mil 354 soles con 26 céntimos.

En el Informe de Hito de Control, cuyo periodo de evaluación fue del 7 al 17 de julio del 2021, se detectó el pago de partidas contractuales a la empresa contratista por movimiento de tierras, mantenimiento de tránsito y seguridad vial, desbroce y limpieza de terreno, excavaciones y conformación de terraplenes que no se hicieron, o no se culminaron en su totalidad.

En relación a la partida de mantenimiento de tránsito y seguridad vial, con un avance físico acumulado del 98% al mes de junio del 2021, se advirtió que se pagó a la empresa encargada de la obra, a pesar que los trabajos físicos solo alcanzaron un 72.24% de avance, y que no presentó el Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial (PMTS), incumpliendo lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto.

Asimismo, respecto al desbroce y limpieza de terrenos, se advierte que se desembolsó el 100% de lo proyectado, a pesar que la comisión auditora en la visita a la obra del 07 de julio del 2021 identificó que del kilómetro 31 al 52 solamente se aperturó la vía, evidenciando que en las fajas laterales existe vegetación, maleza, pasto y cultivos.

De igual forma, se evidenció que se valorizaron y pagaron partidas cuyos avances no siguieron la secuencia lógica del normal proceso constructivo, por ejemplo, se pagó por el encofrado sin que antes se hayan ejecutado partidas relacionadas al acero de refuerzo, del mismo modo se evidencia el pagó mayores metrados de curado de concreto, situaciones que se repitieron en varias oportunidades.

El mencionado informe fue comunicado el 4 de agosto del 2021 al titular del Gobierno Regional de Ucayali, con la finalidad que se adopten las acciones que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.

