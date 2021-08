Municipalidad no da brazo a torcer: concierto de explosión no va

Pese a que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo negó el permiso para que se realice un concierto presencial de la agrupación musical, Explosión, uno de los organizadores comentó al este diario que “seguía en pie”. Ante ello, Segundo Pérez, alcalde de la provincia, comentó que “los espectáculos públicos no representan una prioridad”.

“Entendemos que las personas que se dedican al rubro del entretenimiento quieren reactivarse; pero no es el momento, considerando que si bien se está vacunando, la tasa es muy baja. Desde acá les pedimos comprensión a los empresarios para que puedan mostrar sensibilidad y ayudarnos a preservar la vida”, dijo.

La llegada de la agrupación musical Explosión no es la única que fue o está siendo promocionada en la región, semanas atrás, se voceaba la aparición de artistas de la capital en discotecas –cuya apertura está prohibida-. Asimismo, especialistas del Ministerio de Salud advirtieron una inminente tercera ola de contagios de covid-19, que se agravarán con la variante delta.

“Hay jóvenes y adultos que no entienden que estamos ante una enfermedad mortal, y acuden establecimientos con la fachada de restobar donde solo se comercializa alcohol, incrementando el riesgo para las personas más vulnerables de las familias”, prosiguió.

Pese a que se realizó un vacunatón en la región, muchos ciudadanos –en su mayoría jóvenes- solo obtuvieron una dosis, por lo que aún son vulnerables. Sin embargo, la conciencia colectiva al parecer, olvidó las interminables colas que hacían los ucayalinos por llenar un balón de oxígeno en plena segunda ola.

Por su parte, el organizador entrevistado argumentó que la organización del local cumple con todas las medidas de bioseguridad. “Tenemos todo un plano hecho con las medidas del local que cumple con todos los protocolos. Además estamos dentro del aforo permitido, por eso las entradas son limitadas”, añadió.

Cabe remarcar que el Decreto Supremo N° 144-2021-PCM no menciona que eventos como los planeados para este 28 de agosto estén permitidos, sin embargo al final de todo, la población será quien deba elegir entre la salud o la diversión.



MARTHA ZACARIAS