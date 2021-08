Exhortan a carboneros de Pacacocha controlar emisión de gases tóxicos

Luego que los vecinos del asentamiento humano Prolongación Sánchez Cerro, sector Pacacocha (distrito de Callería) denunciaran a través del Diario Ímpetu que su salud se veía afectada por los gases tóxicos producidos por las carbonerías de la zona, la Dirección de Gestión Ambiental de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali (ARAU), intervino a los productores de carbón vegetal del sector, el operativo tuvo por objetivo exhortar a los carboneros, que controlen la emisión de gases tóxicos (humo).

De tal modo que su actividad no atente contra la salud de la población aledaña, en especial los niños y adultos mayores, asimismo se recomendó a los productores de carbón a emplear técnicas de producción amigables con el medio ambiente.

En la intervención también participó la Dirección Regional de la Producción de Ucayali (Direpro) a través del Proyecto “Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva del carbón vegetal” y la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP).

“Esta actividad promueve el desarrollo socio-económico en la región, por eso trabajamos en la formalidad a fin de que exista un mayor control de los impactos ambientales que generan los productores artesanales de carbón”, refirió un inspector de la ARAU.

REUBICACIÓN

En tanto, los pobladores afectados recordaron que hace poco más de dos años la ARAU intervino a los mismos carboneros; sin embargo no tuvo efecto alguno. Por esta razón insisten a las autoridades, que reubiquen a los productores de carbón.

Precisan que tras la denuncia pública por contaminación ambiental que hicieron, el humo disminuyó pero no se sabe por cuantos días los productores seguirán trabajando sin afectar mucho a los pobladores. Por esta razón reiteran el pedido de reubicación, pues esta actividad no debe desarrollarse en plena zona urbana.

ALI RODRIGUEZ