Pedro Castillo: “Vamos a hacer el esfuerzo para que el precio del gas baje”

El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que su Gobierno impulsará políticas que propicien un retroceso en el precio del gas doméstico, que por estos días ha contribuido al encarecimiento de diversos productos de la canasta básica familiar.

“Vamos a hacer el esfuerzo para que baje el precio del gas, al igual que el precio del pan y el aceite. Para que el precio de los productos llegue de las chacras peruanas, de los hombres campesinos. No permitiremos que, por situaciones políticas, los monopolios hagan lo que quieren”, manifestó el mandatario.

Horas antes el presidente anunció que la próxima semana tendría listo un pliego de medidas para aliviar el incremento en el precio del GLP, y recalcó que no actuarán en función a las “presiones” del sector empresarial ni buscarán alinearse con las demandas de los monopolios.

“En ese marco, van a haber sorpresas la próxima semana con el gas y los alimentos de la población, para que no solo se garantice la salud, sino también la alimentación, seguridad y lucha contra la corrupción”, sostuvo.

FALSA NOTICIA CIRCULÓ A NIVEL NACIONAL

Desde hace días fue virilizado a nivel nacional una noticia anunciando que “desde octubre el gas llegará a costar S/ 28 soles en todo el Perú”, también fue compartida por los pobladores del departamento de Ucayali. Pero se trata de una Fake News (falsa noticia).

La nota señalaba que los “Gobernadores de Moquegua, Tacna y Puno en conjunto con los gobernadores de todo el Perú, aceptaron que entre el gas boliviano a todo el Perú”. Esto después de reunirse con el vicepresidente de YPFB y que NaturGas lo transportaría.

Sin embargo, no es cierto que el Perú haya cerrado un convenio con Bolivia para importación de GNL boliviano. Ninguna institución vinculada a esta temática como el Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin y otros reconoce el supuesto acuerdo.

GAS BOLIVIANO ES INSUFICIENTE

Pedro Gamio, exviceministro de Energía, sostuvo que Bolivia tiene excedentes de GLP, pero solo alcanzaría como máximo para atender necesidades del sur del Perú, pero no a todas las regiones que hoy reportan un incremento en los precios.

“Bolivia no tiene los volúmenes que demanda el Perú. Bolivia tiene excedentes pero dichos excedentes atenderían las necesidades del sur peruano, pero no llega a la demanda nacional que es muchos más grande, no tiene capacidad para atender la demanda de GLP del gran mercado de Lima. Por lo tanto ayudaría a la competencia en el interior del país especialmente en el sur. Pero la solución más eficaz es acelerar el proceso de masificación del gas metano”, explicó el especialista.



