Ucayalina gana medallas de bronce en Panamericanos

El Perú ocupó el tercer lugar en los Panamericanos Sub 17 de Levantamiento de Pesas realizados el último viernes en México, nuestra representante, la ucayalina Jheysi Paredes, traerá tres medallas de bronce a la región este martes.

“Me siento contenta por haber logrado este puesto, ya que pensé que no gané nada. Vi que los demás pasaron, y cuando ya quise irme, mi entrenador me dijo que aún falta la premiación y me enteré que había obtenido el tercer lugar”, comentó Paredes en una conversación con Ímpetu.

La “hija de Aguaytia” hizo un total de 147 kilogramos, lo que la puso detrás de la representante de Colombia y Estados Unidos, sin embargo, estuvo por encima de las deportistas de Venezuela, Ecuador, Brasil, Canadá, Aruba, Cuba, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Paredes sostuvo que seguirá practicando este deporte, y que tiene mucho más que ofrecer a la región, el país y el mundo, puesto que apenas tiene 15 años. Destaca como aprendizaje en la competencia internacional que “con el esfuerzo y dedicación se puede llegar hasta donde se quiere”.

“Cualquier meta que se propongan lo podrán conseguir, si trabajan en ello, a seguir adelante y luchar por todo lo que queramos”, fue el consejo que dio a las adolescentes ucayalinas.

Cabe remarcar que actualmente la peruana cuenta con 16 medallas nacionales y 13 internacionales, asimismo, viene practicando este deporte desde hace más de tres años.



MARTHA ZACARIAS