Gobernador Pezo: “Jerly Díaz ha sido atropellada con maldad”

Para acceder a este contenido

exclusivo, adquiere tu Acceso sin límites a información exclusiva: reportajes, informes y la mejor selección de historias elaboradas por Diario Impetu.

Navegación ilimitada a impetu.pe desde todos tus dispositivos.

Descuentos especiales del Club de beneficios Hola *Username *Email *Password







*Teléfono Facebook Facebook Nombre de usuario: Clave: - OR - Facebook

Es lamentable de verdad estos casos de la sustracción de dinero y de los hackers que se han suscitado en la región en todas esas municipalidades. El doctor en su debido momento escuché que ha denunciado públicamente, ahora no sabemos si lo hizo legalmente, incluso había viajado a Lima, pero no se sabe si legalmente se ha tomado cartas en el asunto.De no ser legalmente, por ahí puede tener problemas. Es lamentable que los alcaldes provinciales estén con problemas, tanto el de Padre Abad y de Atalaya, quienes son los dos más representativos después de

VER TAMBIÉN: Llora el cajón: Falleció Jorge Alván, cantante de música criolla



-Además del alcalde de Atalaya, hay otros en calidad de prófugos, hablamos de Leerner Panduro y Román Tenazoa.

Es lamentable que Ucayali esté en los ojos de los fiscales y nos estén haciendo quedar mal. Nosotros lamentamos, pero no podemos intervenir en ello.

Se les dice muchas cosas, yo siempre les he dicho que con el dinero del Estado no se juega hagamos las cosas bien. Ahora dejamos todo en las manos de la justicia.

-En el Gobierno Regional de Ucayali, ¿Sus funcionarios y usted están haciendo las cosas bien?

De mí se pueden decir muchas cosas, pero a mis funcionarios jamás les he inducido a cometer el error, a querer hacer el mal uso del dinero público, jamás, por el contrario, yo les he dicho hagamos todo de acuerdo a ley y, si ustedes hacen algo, serán los responsables.

Yo seré bien tajante, que les caiga todo el peso de la ley, eso siempre he dicho y eso lo voy a mantener hasta el final, incluso a Jerly yo siempre le he dicho eso.

VER TAMBIÉN: Ucayali: Se reportan más casos de violencia familiar, que de hurto



-En el caso de la alcaldesa Jerly Díaz, claro está que ella ha enfrentado el proceso y no se ha mantenido en la clandestinidad.

En el caso de Jerly, lo que ha sucedido prácticamente ha sido una guerra mediática, porque le han inducido el error aparentemente y ha sido atropellada con maldad.

La Fiscalía no ha encontrado ninguna otra cosa, dicen que son 50 órdenes de servicio que todavía no están demostrados administrativamente, dicen que se ha hecho mal uso de ese dinero, decían primero 40 millones, luego 20 millones, al final hay un 1 millón 800 mil que todavía van a ser peritados.

No hay nada entonces, eso de verdad es una maldad, han malogrado la honra y la dignidad de una persona.

-¿Sería un ataque por parte del Ministerio Público o de sus funcionarios que trabajaban con ella?

Sólo es cuestión mediática de alguna prensa irresponsable, que chantajean porque no les pagas, también hay fiscales que se están prestando en la región.

Yo aplaudo al empresario que ya ha denunciado a un fiscal, esperemos que esto pues sea un ejemplo para los demás que están pensando hacer esto, porque no podemos tampoco estar viendo que nos atropellen, nos difamen, nosotros somos personas que tenemos dignidad, que tenemos familia y hay un sector de la prensa que hace daño.

Tenemos toda la intención de hacer las cosas bien y estamos haciendo las cosas bien, pero para ellos pues no hay nada bueno y tratan siempre de desprestigiar a las personas.