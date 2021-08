Llegaron tarde y se fueron puntual: Usuarios se quedaron sin vacuna

Para el último lunes, la Dirección Regional de Salud (Diresa) estableció puntos de vacunación para mayores de 35 años (primera dosis) desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m., ante ello, decenas de usuarios no se vacunaron porque “no se respetó el horario establecido”.

Al menos cuarenta personas que fueron a inocularse a la institución educativa El Comercio se quedaron “a fuera” –pese a estar horas en la cola-, porque miembros del Ejército cerraron las puertas del colegio a la 1 p.m., (respetando el horario), sin embargo, la vacunación habría empezado a las 9:30 a.m. (según versiones).

VER TAMBIÉN: Fiscalía de Coronel Portillo inicia investigación en Hospital Amazónico de Yarinacocha



“Tuve que discutir con mi jefe para venir a vacunarme, porque primero es mi salud. Estuve esperando en el sol. Hay mucha gente que dejó de trabajar para vacunarse, la Diresa está siendo irresponsable y desorganizada, abrieron tarde y nos cierran la puerta en la cara, es una injusticia”, comentó un usuario.

Asimismo, señalaron que no hicieron respetar lo establecido, que solo se iba a vacunar primeras dosis, debido a que “hubo usuarios que se vacunaron con su segunda dosis”. “Hubiesen vacunado hasta las 2 p.m. aunque sea”, culminó.



MARTHA ZACARIAS