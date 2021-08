Ninguna autoridad asistió a reunión convocada por los bomberos de Pucallpa

La reunión de la Comandancia Departamental de Bomberos programada para el 23 de agosto a las 10 de la mañana en la sede de la Compañía de Bomberos de Pucallpa N° 46, fue postergada debido a que ninguna autoridad asistió.

En esta reunión se iba a dar la presentación y firma del convenio marco interinstitucional con cada una de dichas entidades, sin embargo, ninguno de los representantes de las entidades públicas asistió, pese a que firmaron el acta donde se acordaba la fecha, hora y lugar de la próxima reunión que fue programada para ayer.

Ante esta situación, la Comandancia Departamental de Bomberos publicó un comunicado en su página de Facebook solicitando el respaldo y compromiso de las instituciones públicas para atender las necesidades logísticas que carecen las compañías de bomberos de Ucayali y que resultan imprescindibles para atender las emergencias de la población.

Cabe señalar que solo la Municipalidad de Manantay reiteró su compromiso para la firma del convenio, cuyo acto se realizará hoy martes a las 10:00 a.m. en la sede municipal de dicho distrito. Por su parte, el comandante Miguel Cardozo Lara, jefe del COER, informó que el motivo de su inasistencia fue porque no recibió una invitación formal, -lo que ocurrió fue una mala de coordinación- dijo.

“Por más que se apruebe en un acta la fecha de la reunión, la parte interesada tiene que formalizar la sede, hora, donde se realizará y eso no hemos recibido. Nosotros también realizamos esos tipos de reuniones, pero formalizamos la invitación”, declaró Cardozo.

“Nosotros estamos prestos y dispuestos, hemos asistido a sus reuniones y ya hay coordinaciones. Lo que pasó es que hubo una mala coordinación pero ya hablaré con Pretel (jefe departamental de Bomberos de Ucayali) para orientarle”, concluyó.



GABRIELA SÁNCHEZ