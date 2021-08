Obstaculizar a una ambulancia podría suspender licencia de conductores

Luego de que imágenes fueron difundidas donde un vehículo particular obstaculizó el paso de una ambulancia de bomberos, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) advierte que dicha falta es considerada muy grave y podría suspenderse la licencia al conductor.

Según el Reglamento Nacional de Tránsito, es una infracción (de código M25) no dar preferencia de paso a los vehículos de emergencia y vehículos oficiales -cuando hagan uso de señales audibles y visibles- es calificada como ‘muy grave’ y se sanciona con el 12% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 528.

“Normalmente son los motocarristas los que comenten este tipo de errores, que también atenta contra su vida, y la de las personas que la ambulancia podría salvar, pero no están común que se den multas si no son en operativos, así que en la ciudad la norma puede ser letra muerta”, comentó Daniel Pinedo, conductor.

Asimismo, la norma establece que se le suspenderá la licencia por seis meses en caso se primera vez, pero si vuelve a ocurrir por segunda vez se le suspenderá por 12 meses y si concreta una tercera vez corresponderá la cancelación definitiva de la licencia de conducir y su inhabilitación para obtener una nueva licencia.

“Hacemos un llamado a los conductores de todo el país a transitar de manera responsable y respetando las normas de tránsito y deben recordar que nuestra actitud puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona”, se lee en un comunicado de la Sutran.



MARTHA ZACARIAS