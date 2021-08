Proponen restituir al GLP en el Fondo de Estabilización de Precios

Ante el alza preocupante del precio de los combustibles y el gas licuado de petróleo (GLP), que afecta a los ucayalinos, ayer se instaló de la Mesa Técnica sobre el Desabastecimiento en Ucayali. Al final del evento se logró algunos acuerdos.

Se realizó en el auditorio del Consejo Regional de Ucayali y participaron la Dirección de Energía y Minas de Ucayali, el congresista Elvis Vergara Mendoza, Osinergmin, transportistas, griferos y otros vinculados al sector.

COMBUSTIBLE SUBIÓ CASI S/ 5

El presidente de la Asociación de Grifos de Ucayali, Luis Huerto Milla, informó que Petroperú incrementó sus precios en planta desde el 14 de noviembre del 2020. Desde esa fecha el precio de los combustibles subió cada semana.

En el caso de la gasolina de 90 octanos, del 14 de noviembre de 2020 al 11 de agosto del 2021, aumentó en S/ 4.94. El diésel en el mismo periodo de tiempo subió S/ 4. 10; “antes el consumidor final pagaba por galón de S/ 10 o S/ 11; hoy paga de S/ 14 a S/15”. “El grifero es un intermediario, ganamos lo justo y razonable. Si el precio del combustible en planta aumenta nosotros también tenemos que incrementarlo por los costos operativos que tenemos”, refirió el representante de los grifos.

PELIGRO DE DESABASTECIMIENTO

En la reunión los empresarios señalaron que en la actualidad existen restricciones de abastecimiento de combustible, por este motivo solicitan que Petroperú implemente más flotas para abastecer a Ucayali. Tanto desde Iquitos y de Lima.

“Resuelvan el problema de abastecimiento, esto se puede hacer con la simple voluntad política”, expresaron. Los asistentes, también lamentaron que a la reunión no haya asistido ningún funcionario de Petroperú, pese a que fueron invitados.

MOTOCARRISTAS ANUNCIAN MOVILIZACIÓN

En la mesa técnica, los transportistas de vehículos trimóviles (motocarros- mototaxis), indicaron que están muy afectados por el alza del precio de la gasolina, por esta razón anunciaron que saldrán a las calles a protestar y exigir subsidios.

Por su parte el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), reiteró a los transportistas que el precio de los combustibles se rige según al mercado de la oferta y la demanda. En caso de especulación de precios la competencia es de Indecopi.

ACUERDOS

Al culminar la reunión los asistentes suscribieron un acta de acuerdos; se comprometió al Gobierno Regional de Ucayali, para que haga llegar a Petroperú y el Ministerio de Energía y Minas, y tomen acciones en pro de la región Ucayali.

Se acordó solicitar la ampliación del horario de trabajo de la empresa Petroperú de 7 a.m. a 7 p.m. El incremento de flotas para cubrir la mayor demanda de consumo de combustible en la región Ucayali, en los tramos: Lima- Pucallpa e Iquitos- Pucallpa.

En cuanto a la deficiencia del sistema de facturación de la empresa Petroperú, atender de manera manual con el fin de dar viabilidad; también la Inclusión de Ucayali al Fondo de Compensación y Estabilización de Precios del GLP.

Establecer una próxima fecha de reunión con el directorio de FONAFE, para verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados en la presente acta. Asimismo los asistentes anunciaron que de no haber respuesta, exigirán el cambio de funcionarios de Petroperú.

RETORNO AL FEPC

“El precio del combustible y gas doméstico son temas que deben solucionarse los más pronto posible. Escuché que el desabastecimiento generó el alza del combustibles; acudiré a Petroperú para exigir una solución a este tema”, refirió el congresista Vergara. Añadió que en el caso que Petroperú no atienda esta demanda, acudirá al directorio del FONAFE a solicitar el cambio de funcionarios. En el caso del precio del GLP doméstico precisó que gestionará que vuelva a ser incluido en el fondo de estabilización.

“El año pasado el gobierno de Martin Vizcarra a espaldas del pueblo sacó al GLP del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC); nosotros vamos a exigir su inmediata restitución, aunque no es la solución sino un paliativo para bajar el precio del balón de GLP”, concluyó el congresista Elvis Vergara.



ALI RODRIGUEZ