Pedro Castillo llegó a la provincia de Purús

Al promediar el mediodía de este último martes, tal y como fue anunciado, llegó a la provincia de Purús, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea del Perú, junto al gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo Torres , ministros, entre otros funcionarios. Esta es la primera visita del mandatario a una localidad de Ucayali.

Visitaron ministros de Economía y Finanzas, Pedro Francke; de Vivienda Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado y de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzales Chávez, para cumplir una importante agenda que fortalecerá los esfuerzos conjuntos entre el Ejecutivo y Legislativo.

El mandatario y las autoridades llegaron para accionar sobre las demandas planteadas, por la falta de conectividad, vuelos cívicos, conexión a internet, entre otras necesidades, y es que, es una de las zonas más alejadas de Ucayali que colinda con el vecino país de Brasil.

En Puerto Esperanza, capital de la provincia de Purús se vive con lo básico, un pequeño centro de salud, una oficina de Migraciones, una sede del Banco de la Nación, dos escuelas, una comisaría con cuatro efectivos policiales, Juzgado de Paz, la Gerencia Territorial y una base militar.

No obstante, debido a su lejanía por la canasta básica familiar se pagan precios exorbitantes por productos como el combustible que llega por vía aérea desde Pucallpa. Actualmente para que los alimentos lleguen hasta la provincia, se tiene que realizar el pago adicional de flete cuesta de 7 soles por kilo, además de ello actualmente un balón de gas tiene un costo de 150 soles.

Demandas

Pedro Castillo Terrones, llegó con el gobernador regional para escuchar las necesidades de la población. Trataron principalmente la situación de los vuelos humanitarios, la problemática para Educación Inclusiva Básica para los pueblos originarios, la modernización de la señal de internet y de las comunicaciones, a través de PRONATEL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y los programas de apoyo social que desarrolla el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Purús para mejorar su focalización y el impacto en las poblaciones indígenas.

APRESURADO

No obstante, el gobernador regional manifestó que la llegada del presidente de la República fue muy apresurado, es decir, se tenía previsto una agenda del cual él no tenía conocimiento.

“Fue muy apresurado, no sabía su agenda, hubo mucha improvisación, me dijo vamos a tu pueblo, pero nunca me han dado una agenda (…) no es por criticar, pero ojalá mejore, nada se puede hacer al ‘champazo’”, sostuvo el gobernador.

Pese a que claramente la agenda era del mandatario, en el cruce de palabras que tuvo Pezo con el presidente, le habría manifestado que, “las cosas en Purús no son tan fáciles”.

“Lo que se ha visto son cosas pequeñas, la obra que estuvo paralizada desde el 2018 del Centro de Salud de Purús, que no hay vuelos cívicos, entonces se ha quedado que se va restablecer a través del Ejército dos veces al mes, y bueno, los pedidos de los maestros que están pidiendo sobre sus remuneraciones. Por estar en zona rural, les pagan solo 100 soles de más, ese ya es un tema nacional que netamente le compete al ejecutivo no a nosotros”, indicó.



Otro presidente visitó Purús

El pasado 4 de mayo del 2018, durante su gobierno, el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, llegó hasta la provincia de Purús para colocar la primera piedra del centro de salud, obra con una inversión de más de 33 millones de soles, en aquella oportunidad el mandatario anunció mejoras para el sector salud, la conexión y la accesibilidad a la provincia.

Tal es así, que en ese entonces, Vizcarra Cornejo indicó que el Gobierno entregará el presupuesto necesario para duplicar los vuelos de acción cívica a cargo de las Fuerzas Armadas y permita conectar a esta zona fronteriza de la región Ucayali, con Pucallpa, la capital provincial, no obstante, no se han visto cumplidas muchas de estas promesas, debido a que además nadie predecía el avistamiento de la pandemia del Covid-19.



SIGRIDT RODRÍGUEZ