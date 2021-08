“No sabes el dolor que tengo, pero a la vez, sé que estás en las manos de nuestro amado Dios”, escribió”, escribió Betto Abensur, hermano de la fallecida Ruth Abensur, conocido personaje en nuestra región por las diversas actividades a las que se dedicaba.

Desde regidora de dos distritos hasta fundadora de una orquesta. La trayectoria que tuvo Ruth, conocida en el mundo artístico como Ruth Divina, la volvió un personaje muy querido en la selva. Cuando su hermano confirmó su muerte con un desgarrador mensaje de despedida, la noticia impactó a sus familiares y amigos, quienes le dedicaron conmovedores mensajes mediante las redes sociales.

Emprendedora

Ruth, en su faceta como empresaria fue la administradora del resort Divina Montaña, además de tener sus propios negocios en la decoración y organización de eventos. También se conoció que se dedicaba a ser maestra de ceremonias, lo que la consagró como una de las más importantes en eventos de belleza, aniversarios y otros de trascendencia como el aniversario de las provincias y la propia región Ucayali.

Mundo de la TV

Su ingresó a la televisión local empezó a tener una metamorfosis, iniciándose como conductora promocionando las maravillas mediante un programa de entretenimiento familiar que con el tiempo tuvo gran aceptación de la población, teniendo una duración de más de 20 años donde pasaron figuras como la de Pablo Pezo, Ricky Ramírez y un selecto grupo de mujeres que formaban parte de su grupo de producción.

Su propia orquesta

Ruth, no se conformó con ser solo conductora de televisión, su afición al canto la llevó a crear la orquesta ´Ruth Divina´, siendo una de las principales vocalistas. Su éxito llegó más allá de las pantallas locales, empezó a recibir invitaciones de programas como Magaly Medina y otros espacios dentro de medios nacionales. Entre sus temas más sonados encontramos “Divina Montaña”.

Animal político

Llegó a convertirse en regidora de las municipalidades de Yarinacocha y Coronel PortillO, además de postular a la alcaldía del distrito de Yarinacocha y llegar a ser directora de Turismo de la región.

Además sus familiares confirmaron que, también llegó a recibir la invitación de la embajadora de la Amazonía Bell Ruiz. Donde pudo conquistar con la gastronomía de la selva el exigente mercado americano en New Jersey en la comunidad latina más grande de los Estados Unidos, a donde concurrió hasta en dos oportunidades como invitada para celebrar la fiesta de San Juan.

Cáncer

La enfermedad que no tiene preferencias, llegó a la vida de Ruth, un cáncer de colon que según sus redes sociales lo tendría desde hace dos años, aproximadamente. El cáncer de colon se encargó de no solo cambiar su aspecto físico arrebatándole los cabellos dorado, sino que también perjudicó su salud. En una clínica privada de la capital, Ruth Divina, dio su última batalla. Las memorias que dejó a sus amigos y familiares perduraran en el tiempo y no habrá cáncer que pueda con eso.