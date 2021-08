Ramiro Seijas lleva el “Mundo de la Noticia” por primera vez a la televisión

Quién no ha escuchado al menos una vez en su vida la voz de don Ramiro Seijas Valles, que ha marcado por años tantas generaciones siendo hoy por hoy, un referente en las comunicaciones en Ucayali. “Llegué muy joven a Pucallpa, a los 17 años cuando ninguna calle estuvo empistada, era toda una total polvareda y cuando transitabas unas cuantas cuadras, llegabas con la ropa totalmente sucia. Llegué cuando Pucallpa, tenía 10 mil habitantes como provincia. Soy de Saposoa, de un pueblo que se llama El Eslabón, de la provincia de Huallaga”. “Yo estoy encantado de Pucallpa, pero si me preguntan por San Martín o Ucayali, yo digo siempre Ucayali”. Dice don Ramiro, muy orgulloso de la tierra que lo acoge durante tantos años.

Ramiro Seijas Valles, de 69 años, estudió la secundaria en el Instituto Nacional Agropecuario N° 10 de Tarapoto, hasta el cuarto grado. Sin embargo, al suspenderse las becas durante el primer gobierno del arquitecto Belaúnde Terry, “el chanconcito” del salón vio afectada su educación por lo que, tras una oportunidad laboral de su padre, llegó a Pucallpa un 20 de agosto de 1968 a los 17 años. “Hace 53 años llegué a Pucallpa y toda una vida”, comenta don Ramiro añorando tal vez aquellos años.

Es así como Seijas llega con muchas expectativas a “tierra colorada”, donde, según comenta, la dinámica comercial de venta de pieles y madera en Pucallpa era vasta, “Todo el mundo tenía plata y solamente había rateros de gallinas, no se conocían de crímenes, los jóvenes se dedicaban al estudio y deportes”

No obstante, al llegar de Tarapoto, el cambio cultural fue bastante fuerte, pues pasó de estudiar en un colegio técnico con una infraestructura envidiable a un colegio con muchas carencias, en ese entonces el Instituto Nacional Agropecuario N° 87 de Pucallpa, hoy el Instituto Superior Tecnológico Suiza. “Yo vine de una infraestructura muy bonita, pituca, de Tarapoto, con una infraestructura de cemento, con servicios higiénicos, aulas bien construidas y venir a Pucallpa a estudiar en un galpón en construcción, el contraste fue grande”.

Sus inicios en el periodismo

Una vez culminada su secundaria en 1969, Seijas Valles, decidió estudiar docencia y postular al único centro superior de estudios de Pucallpa, la Escuela Normal de Varones, tiempo después en 1970, la Escuela Normal de Varones y la Escuela Normal de Mujeres, se fusionan, formando así la Escuela Normal Mixta de Pucallpa de donde, Ramiro es parte de la primera promoción, egresada en 1973.

“En segundo año de normal el Club de Leones de Pucallpa organiza un concurso de locución para ver quién era el mejor locutor de Pucallpa. Yo salí en representación de la Normal y gané el concurso de locución”, Seijas se alzó ganador, ¿el premio?, un reloj Seiko de 500 soles que lo vendía don Luis Valdez Villacorta. Seijas recuerda con mucho cariño a las personas que le inculcaron y apoyaron en el oficio de informar.

“En esta Escuela Normal estaba estudiando un famoso periodista maestro que ya no está con nosotros, Abner Alberto Monrroy Cachay. Entonces él ve mis cualidades en el concurso de locución y me dice ‘oye, necesito un locutor para mi programa en Radio Nuevo Mundo’ y desde segundo año él ya comienza a meterme esta idea de la locución, de la lectura, reportaje, etc. Iniciamos una carrera en el periodismo deportivo, luego ya incursionamos en el periodismo político, social, etc.”

Llegado el momento de casarse, y con la familia ya creciendo don Ramiro comunica su decisión a Monroy y este, al no contar con un regalo para casados, cabalmente le propone un trato. “Después de hacer Mundo Noticias, me dice ‘Ahora vas a hacer Mundo Deportivo, yo voy a pagar el programa, 500 soles mensuales por dos meses, al tercer mes empiezas tú’”.

Seijas se quedó en Radio Nuevo Mundo por nada menos que 16 años ininterrumpidos. No obstante, Radio Nuevo Mundo se declara en quiebra, don Ramiro se traslada a FM Stéreo 100 en donde trabajó durante 6 años, en total 20 años realizando transmisiones deportivas de vóley, fútbol y carreras automovilísticas. “El año 1996 fundé Radio del Progreso y ahora estoy acá por cumplir 25 años con medio propio”.

Si bien la radio, le ha brindado muy buenas experiencias y dejado buenos recuerdos también ha habido experiencias desagradables en toda esta trayectoria, como la represión y censura por parte del Servicio de Inteligencia; en ese entonces, a cargo del Ejército, quienes solicitaban el guion un día antes para aprobarlo. “En tiempo de los militares había mucho control de los contenidos periodísticos y teníamos que entregar los libretos al Servicio de Inteligencia un día antes. Había un control permanente de lo que ibas a hablar, de tu libreto, fueron épocas muy oscuras para el periodismo y permanentemente por una crítica a algún funcionario te citaba el Servicio de Inteligencia”.

Así también uno de los momentos más difíciles para Seijas, fue la época del terrorismo

“También en tiempos de periodismo era muy difícil, los periodistas éramos asediados, yo de forma particular por el MRTA que nos decía ‘lea este comunicado señor, es de vida o muerte ¿qué prefieres?’”

Aunque la familia Seijas no fue amenazada directamente, el reglaje fue constante

“Los terroristas te chequeaban qué haces, en qué trabajas, quiénes son tu familia, etc, eso pasó hasta que se instaló la Marina en Pucallpa”

Pero, así como la radio le ha dejado malas experiencias también hay varias buenas que fueron producto del mundo de las comunicaciones.

“Tres cosas fundamentales:

1.- Para tener ese respeto en la comunidad uno tiene que prepararse, la improvisación ya es cosa del pasado.

2.- Tienes que asociarte, definitivamente. Si eres profesional, en el Colegio de Periodistas, si eres práctico está la Asociación Nacional de Periodistas, si te gusta el deporte en el Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, etc.

3.- Son cuestiones, de habilidades, de capacitación, de cómo te mueves en este mundo tan competitivo”

Con la globalización y la introducción de la tecnología a la vida cotidiana, don Ramiro también se adaptó a los cambios

“Ahora tienes que competir con las redes sociales, lo que no pueden hacer las redes sociales ahora es hacer una presentación periodística con todas las técnicas de redacción y locución porque la gran mayoría lo hace mal. Entonces ahí está nuestra ventaja, si estás preparado no le tengas miedo al reto, enfréntate al reto”.

Su salto a la televisión

Don Ramiro comenta que una sola razón ha sido por la que no saltado antes a la televisión

“Siempre me han preguntado, ´ ¿por qué no actúas en televisión?’, mi respuesta siempre fue la misma, ‘porque soy feo’”, dice entre risas.

Aun así, su salto a la televisión, previsto para septiembre por las pantallas de Oriental TV sigue siendo para él todo un reto,

“Es un reto indudablemente, yo mantuve una relación amical por muchos años con el fundador del Diario Ímpetu, para mí el mejor periodista autodidacta de la Amazonía. Así que ahora con la tecnología vamos a poder retransmitir el programa en la televisión”, menciona.

Para don Ramiro Seijas, sin embargo, el verdadero reto estuvo durante la pandemia cuando tuvo que conducir su programa durante año y medio desde su despacho para poner a buen recaudo su salud siendo él una persona de riesgo.

Hoy por hoy, la voz que durante años ha acompañado a la población ucayalina es reconocida en las calles en todo por su público afianzando la trayectoria de don Ramiro de todas estas décadas.

Don Ramiro Seijas, muy emocionado, los invita a poder seguir su legendario “El Mundo de la Noticia” a partir del lunes 6 de septiembre por la señal de Oriental TV mientras tanto a nosotros, las nuevas generaciones, solo nos queda valorar la trayectoria y sabiduría de este personaje emblema del periodismo ucayalino. “Para todos los que quieran seguir el programa El Mundo de la Noticia, los invito a acompañarme por Radio del Progreso y Oriental Tv, en el corazón de la Amazonía.”

