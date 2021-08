Loreto: confirman la muerte de 11 personas en el río Huallaga y varias personas desaparecidas

Una pequeña embarcación que trasladaba a 80 personas con destino a Yurimaguas impactó contra una barcaza petrolera. Entre los desaparecidos se encuentran mujeres y niños. Marina intensifica su labor de rescate en la zona.

Un accidente entre dos embarcaciones se registró este domingo 29 de agosto en el río Huallaga. El bote a motor de nombre ‘Ayachi’ naufragó tras impactar contra una barcaza petrolera, minutos antes de llegar a la ciudad de Yurimaguas. La colisión dejó a varios desaparecidos y 11 fallecidos, entre ellos, niños y mujeres de la etnia Shawi.

El accidente se registró a las 4.30 de la madrugada de este domingo. La pequeña embarcación trasladaba a 80 personas, integrantes de la iglesia Nueva Jerusalén del asentamiento humano Violeta Correa, procedente del caserío Santa María.

Sin embargo, una fuerte neblina en la zona habría dificultado al conductor visualizar el camino ocasionando que la pequeña nave impacte con la embarcación petrolera que, al parecer, no contaba con las luces de señalización, en circunstancias que retornaba de Yurimaguas.

“El testimonio de uno de los sobrevivientes, quien perdió a su esposa e hijos en este accidente, narra que en la embarcación iban a bordo 80 personas”, dijo el reportero de TV Perú.

De acuerdo a las versiones recogidas por los medios locales, los pasajeros se encontraban dormidos al momento del accidente fluvial. La embarcación naufragó y decenas desaparecieron en las aguas del río, mientras algunos que sabían nadar lograron llegar a la orilla.

La Marina de Guerra y la compañía de bomberos de Yurimaguas se constituyeron al lugar de los hechos donde realizan denodados esfuerzos en las labores de rescate para encontrar a las personas desaparecidas. Asimismo, los heridos que lograron llegar a la orilla del río fueron trasladados a los centros de salud del sector para ser atendidos de emergencia.

Sobreviviente: “perdí a mi esposa y a mi otro hijo de 7 años”

“Estaba oscuro. No se veía nada. Era las 4:20 a.m. Nosotros (la embarcación) nos hemos metido dentro de las casas. Ellos bajaban (el bote motor) y nosotros subíamos. Al momento de impactar, en un par de segundos caímos. La mayoría no sabe nadar y había niños. Yo me he salvado y salvé a mi hijo. He perdido a mi esposa y a mi otro hijo de 7 años”, dijo uno de los sobrevivientes a un medio local de Loreto.