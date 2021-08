Sólo el 25,6% de colegios del nivel secundario cuentan con internet

Escolares de la región Ucayali enfrentaron diferentes cambios en su estilo de vida, así como grandes desafíos en su proceso educativo. Solo el 25,6% de instituciones educativas del nivel secundario contaban con internet en el 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esto demuestra que antes de iniciar la pandemia, casi tres cuartos de los colegios no accedían a las Tecnologías de la información (TIC). Significando que muchos docentes y alumnos no manejaban las tecnologías necesarias para afrontar la educación virtual.

En Ucayali, muchos estudiantes de secundaria se han visto en la necesidad de trabajar para apoyar con los gastos en sus hogares, descuidando sus estudios o desertando de la misma. Óscar Manuel Gómez Arroyo, director del Colegio Nacional de Yarinacocha (CNY), comenta que: “Una de las estrategias usadas fue brindar soporte socioemocional a los padres de familia y estudiantes para que a pesar de las dificultades, sigan estudiando”.

También, adolescentes como Cristopher Flores Tello de 16 años, cuentan sus experiencias: “No tomé en serio las clases remotas porque tanto yo, como mis compañeros, no entendíamos el contenido de las clases y los profesores no nos hacían entender. Por eso decidí trabajar y apoyar a mi familia”.

A una hora en carro desde el centro de Pucallpa, existen voces contrarias. En la comunidad nativa San Francisco, vive Roxy Milena Ramírez Huayta de 17 años: “Prefiero la educación virtual porque me da tiempo de hacer las cosas en casa, la educación presencial nos quitaba demasiado tiempo”. Esto puede sorprender a muchos, ya que la mayoría de estudiantes prefieren la educación presencial.

VACUNACIÓN

La Directora de Gestión Pedagógica de la DRE Ucayali, Ángela Villacorta, comentó, “Es más eficiente vacunar a los docentes para la implementación de la semipresencialidad que equipar a los estudiantes y docentes con herramientas tecnológicas”.

Desde el distrito de Yurúa, dijo que en Ucayali solo en las zonas rurales se están implementando la semipresencialidad. Considera que los profesores de zonas peri-urbanas deben ser vacunados para que también se implemente las clases semipresenciales. Ella explicó que muchos padres de familia no confían en que sus hijos estén aprendiendo y prefieren llevarlos a trabajar.

En lo que va del año, las autoridades educativas están tratando de recuperar a los estudiantes afectados por la pandemia. Aunque esto puede ser muy difícil porque son muchos los adolescentes que se encargan absolutamente de sus hogares tras la muerte de sus padres por el Covid-19.

Los retos para la educación en la región son muy grandes, pero el avance de la vacunación puede significar la proximidad al retorno de clases presenciales. Sin embargo, estudiantes y docentes de la zona urbana (Provincia de Coronel Portillo) tendrían que esperar un poco más.