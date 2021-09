Accidente en Matucana: Mujer guarda pierna de su hermano en caja de zapato

Uno de los sobrevivientes del accidente ocurrido en el kilómetro 72 de la Carretera Central, quedará invalido tras perder una de sus piernas durante la volcadura del ómnibus que se trasladaba de Huánuco a Lima.

La hermana del jove, Lucila Lino Criollo, relató el trágico momento que vivió su familiar en la zona de Matucana tras despedirse de su madre en la ciudad de Huánuco.

“Él fue a ver a mi mamá. Mi mamá quería venir de Huánuco a Lima y él se fue para traerla, pero mi mamá tuvo un percance y al final no viajó. Ella se quedó allá y él viajó solo”, dijo su hermana.

Sin embargo, la historia empieza en la madrugada de este martes. Tras conocer que el bus, que lo iba a traer de regreso a Lima, se despistó, los familiares de Alejo Lino se acercaron a la zona del accidente.

VER TAMBIÉN: Contraloría inició megaoperativo anticorrupción en Loreto

Al encontrarlo con vida, lo trasladaron por cuenta propia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en el Agustino, para intentar salvarlo.

“Él dice que se ha caído y ahí abajo (en Matucana) estaba agarrado de su pierna. Él buscó su pierna y no estaba. Él me pidió que, por favor, vayamos a buscar su pierna. ‘Busca mi pierna, por favor, busca’, me dijo“, lamentó Lucila Lino.

El padre de dos hijas, que ahora quedará inválido, fue operado hoy miércoles a las 4:00 a.m., pese a que sus familiares lo llevaron al hospital a las 7:00 a.m. de ayer martes.

Según indicó, el centro médico no lo pudo operar en las horas previas porque “el SOAT no estaba activado”.

Ahora, la familia Lino Criollo pide que la empresa León Express se haga cargo de todos los gastos médicos que están afrontando. “Mi hermano nunca volverá a ser normal“, dijo entre lágrimas.

Accidente

La madrugada de este último martes, el despiste y volcadura de un ómnibus de transporte interprovincial, que se trasladaba desde Huánuco con destino Lima, dejó hasta el momento 33 fallecidos confirmados y alrededor de 30 heridos, quienes se encuentran en hospitales locales.

Cabe precisar que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que el ómnibus, de la empresa León Express, se trasladaba a excesiva velocidad, según la última transmisión del sistema GPS.