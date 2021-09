Cuando ‘la justicia’ nos pone en peligro

El Código Procesal Penal ayuda más a los delincuentes que a la sociedad, dijo el titular de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Américo Torres, ante el hecho de que la juez Melina Díaz Acosta, dispuso detención domiciliaria para Deyvis Aliaga, alias “Comecaca”, pese a que su vivienda no cumplía con los requisitos para garantizar su permanencia.

“A nosotros (Policía) se nos solicita un informe para ver si es factible o no la detención domiciliaria, el informe que enviamos indicaba que no cumplía lo necesario. Pese a eso el juez autorizó que salga del penal y que vaya a su domicilio. Los policías que custodiaban su casa no tenían control de la parte posterior de la vivienda, pero sí de la puerta principal”, dijo Llerena.

Ante lo sucedido, la Policía ordenó la recaptura del presunto homicida, quien está siendo buscado. Cabe remarcar que fue el pasado 15 de julio la Díaz, dispuso detención domiciliaria por nueve meses Aliaga, investigado por la muerte del Técnico de Primera Ángel Revatta Flores y del técnico electrónico Teófilo Saromo Lozano, a quienes habría asesinado para robarles sus motocicletas.



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN