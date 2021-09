Shakira Walleska se llevó la motocicleta del Vacunatón

En acto protocolar se realizó la entrega de la motocicleta sorteada el domingo pasado en el estadio Aliardo Soria Pérez, donde Shakira Walleska Valencia Grados de 24 años, natural de Ica, fue la ganadora del sorteo. Ella es estudiante de diseño gráfico y es la segunda de tres hermanas, reside en Pucallpa desde hace 21 años con sus padres de profesión docente.

Tal como se había promocionado, el iniciarse el Vacunatón en la región, como una forma de sensibilizar, motivar y concientizar a la población; en horas de la noche del domingo último, en la cancha del estadio de Pucallpa “Aliardo Soria Pérez” se sorteó la motocicleta donada por la empresa Socopur, en medio de algunas presentaciones artísticas.

El sorteo se realizó con toda la data de ciudadanos que fueron inmunizados con sus segundas dosis; como un acto de confianza y transparencia al acto, se invitó a dos ciudadanos que se dieron cita a la ceremonia del sorteo de la moto.

Fueron 10 los ciudadanos que salieron durante el sorteo, pero el número décimo fue el elegido para ganar el premio por haberse vacunado con su segunda dosis y así está protegido.

VER TAMBIÉN:Fortalecerán vigilancia de bosques comunales

Donde la afortunada Shakira Walleska fue la ganadora. “Agradezco a la Diresa y a Socopur por este gran premio, me siento contenta. Así también, invito a la población a seguir poniendo el hombro, que cumplamos con las 2 dosis correspondientes. Todos hemos ganado con el Vacunatón, no bajemos la guardia. Sigamos luchando contra el Covid-19”, declaró la joven estudiante.

Por su parte, el director Regional de Salud de Ucayali, Juan Carlos Salas Suarez, resaltó que no solo hay una ganadora, también ha ganado toda la región con la aplicación de la segunda dosis.

La reactivación de la economía es importante, fueron las palabras mencionadas por el Apoderado de la Empresa Socopur Alfonso Castillo, quien además agregó que la empresa está dispuesta a continuar apoyado en beneficio de la población.



GABRIELA SÁNCHEZ