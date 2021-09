Tragedia en Yurimaguas, también lo vivió Pucallpa

El trágico accidente fluvial en Yurimaguas, que dejó hasta el momento 23 fallecidos, no es una novedad en la ciudad. Hace aproximadamente tres semanas en Pucallpa otra embarcación, también con tripulantes pertenecientes a una congregación religiosa, fueron víctimas de un evento similar.

Mientras que en Yurimaguas, la embarcación transportaba alrededor de 80 tripulantes, muy por encima de su capacidad establecida para 30 personas. El ´botemotor´, que llegó la noche del martes 17 de setiembre al puerto del Reloj Publico solo tenía 10 pasajeros, entre ellos seis menores.

En ambos casos fueron víctimas de una embarcación de mayor tamaño. Algunos de los sobrevivientes del accidente en Yurimaguas relataron que la fuerte neblina en la zona fue lo que ocasionó el accidente impidiendo la visibilidad. Además la diferencia de tamaño de ambas embarcaciones ocasionó el hundimiento del navío menor.

Respecto a lo acontecido en el puerto de Pucallpa, fue una embarcación de mayor tamaño y potencia, que pertenecería a una empresa maderera, quién pasó raudamente provocando un gran oleaje, esto ocasionó que la pequeña embarcación se sumiera. Provocando la muerte de un menor de un año.

Los ríos son las pistas en la selva

El Capitán de Navío, Rino Bustamante Díaz, , sub jefe del Distrito de Capitanías Nro 5 de la Marina de Guerra, que se encuentra en la zona de Yurimaguas, informó a un medio nacional que a pesar de las recomendaciones que se brindan a las embarcaciones sobre el uso del chaleco, estos hacen caso omiso.

“Los ríos son las pistas en la selva, hay diferentes lanchas de las comunidades, generalmente de madera, que usan para poder moverse. Se les da academia, se les inculca las medidas de seguridad, se emiten avisos de capitanía para el uso del chaleco y al final no los usan”, manifestó.

¿Qué se necesita?

El oficial de la Marina también expresó que lo que hace falta para prevenir este tipo de accidentes es “educación”.

“Educación para las bases, que cuando el papá salga al río el hijo le diga que se ponga el chaleco, que si el papá va a conducir una nave no suba más gente de la que debe (viajar). Porque las acciones coercitivas, como tener más lanchas para estar presionándolos, (de qué sirve) si se dan la vuelta y no hacen caso mañana, no es, son acciones represivas, me parece que la educación es básica, desde los primeros años”, puntualizó.