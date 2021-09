Virales: Imputado amenaza a juez con matarlo en audiencia virtual (VIDEO)

Un asombrosa escena se viralizó en las redes sociales cuando en un Juzgado de Investigación Preparatoria de Oxapampa de la Corte Superior Selva Central, el juez de la mencionada corte fue amenazado de muerte por el acusado.

El video empeiza cuando el magistrado se dirige al abogado defensor y le pregunta si tiene alguna observación que hacer y este responde que no. Luego, el magistrado se dirige al acusado Elio Bueno Gaspar para que tome la palabra y se defienda. En ese momento es que se registra el indignante hecho:

Juez: ¿Qué tiene que decir en su defensa?

Acusado: Qué c*** te voy a decir r***. No has entendido o qué m*** te pasa. ¿Ah?

Juez: ¿A quién estás hablando?

Acusado: A ti pe r***. Te estoy hablando a ti, malparido hijo de p***. Voy a salir y te voy a matar c***. Así que toma cartas en el asunto c***, no me dejes de lado, malparido. Yo te voy a matar c***. Tú no me conoces quién c*** soy r***. Quiero que me hagas bien esta audiencia, quiero que me libertes por preliminar y por asunto [ininteligible]. Tú no eres ni m*** para mi c***. Yo te voy a buscar por debajo de las piedras donde c*** te encuentres y te voy a matar c***. Así que haz bien las cosas r***.