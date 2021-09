Familias de comunidad nativa no cuentan con agua potable continua pero facturación no baja

Más de 200 familias de la comunidad nativa Santa Martha, ubicada en el distrito de Callería, desde el inicio de la pandemia –marzo del 2020- no están gozando del servicio completo de agua potable. Este se vio interrumpido y ahora solo tienen una hora al día en las dos piletas públicas, sin embargo, su facturación mensual llega con normalidad. Ellos están solicitando solución urgente al problema.

Refieren que toman el servicio de agua potable de la empresa municipal prestadora de servicios desde hace 10 años, pagan por dos grifos colocados dentro del caserío la suma de 260 soles mensuales, monto que no recaudan entre las 260 familias.

“Sólo tenemos agua por una hora al día y cae por gotas, somos como 200 familias que necesitamos, tenemos niños y ancianos que requieren de este insumo básico, entonces eso no es justo. Pagamos puntualmente nuestro recibo, por cada pileta pagamos 130 soles, al mes en total 260”, narró uno de los vecinos del lugar. Para poder abastecerse de agua, los lugareños tienen que recurrir a las lagunas de las zonas, y no está apta para el consumo humano.

VER TAMBIÉN:Corte de Justicia de Ucayali acondicionará ambientes de órganos jurisdiccionales



De todo el día, a las 4 de la tarde recién gozan de agua y sólo por unos cuantos minutos. “No tenemos agua, tenemos que esperar a las 4 de la tarde para poder hacer el desayuno y almuerzo, mis dos hijos lloran porque tienen sed y no sé de dónde sacar, porque lo que se junta no nos alcanza, a veces compramos con buyón, pero cuando no hay el dinero tenemos que pasar esta caótica situación”, indicó una madre de familia del caserío.

Los baldes simplemente que quedan vacíos, así están durante todo el día, pese al tiempo transcurrido, estos vecinos no han recibido respuesta ni solución por parte de los funcionarios de la empresa prestadora de servicios, los motivos por los cuales escasea el agua. Esperan que su problema sea solucionado lo más pronto posible, de lo contrario realizarán una protesta, según anunciaron.