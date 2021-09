Influencer decide que su bebé elija su género

La influencer brasileña Bianca Andrade, quien tiene más de 16 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ha desatado polémica al anunciar que criará a su bebé recién nacido, de nombre Cris, sin un género predefinido.

Según comentó, si bien su bebé nació en el cuerpo de un varón, ella prefiere esperar hasta que Cris crezca y madure lo suficiente para decidir con qué genero se siente identificado.“Mi bebé tomará esta decisión cuando tenga la madurez necesaria para hacerlo”, detalló Andrade en conversación con la revista brasileña GQ. La influencer de 33 años es toda una celebridad en Brasil y hasta tiene dos programas en televisión.

VER TAMBIÉN: Pescador coloca carnada en el agua y voraz serpiente lo sorprende

Ella está casada con el youtuber Fred, con quien decidió pintar de color morado la habitación del bebé, una mezcla entre rosa y celeste, a fin de no seguir algún estereotipo. ¿Por qué no asignará género a su bebé?. La idea de no asignar género a su bebé surgió debido a una experiencia familiar, pues la hermana de su esposo es no binaria.

“Cuando nos enteramos del embarazo, estábamos súper emocionados y queríamos hacer de todo. Incluso un festejo para cuando supiéramos el sexo de Cris (…) Cuando le contamos esto a mi hermana, ella dijo: ‘¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona?’. Ella me dijo esto de una manera muy ligera y me hizo pensar”, agregó.

“Entonces, Bianca y yo llegamos a una conclusión: para nosotros, no importa si nace un niño o una niña (…) Nosotros, como padres, tenemos esta misión de mostrar los cambios que están sucediendo, todas las posibilidades y sobre todo el amor, sin importar el género ni nada”, comentó.