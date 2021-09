Confesión del ´Nieto asesino´ que quemó a su abuelo porque «roncaba fuerte» (VIDEO)

Con el cuerpo totalmente calcinado ´a manos´ de su propio nieto, así fue encontrado Estanislao Morí López (78), quién según la propia confesión de quién sería su asesino lo quemó en el patio de su vivienda ubicada en el distrito de Punchana, Iquitos.

La gresca entre nieto y abuelo se habría ocasionado según los vecinos por una discusión entre los familiares, los moradores indicaron que Alejandro Villacorta, les confesó haber golpeado a su abuelo hasta matarlo. Después ya muerto, lo dirigió hacia la parte trasera de la casa, lo colocó en una silla y lo quemó.

Cerca del mediodía, los pobladores vieron una fuerte humareda que salía de la vivienda, pero nunca sospecharon nada. Fue horas más tarde que Villacorta, quien consumía estupefacientes, se dirigió a la casa de su vecina por un plato de comida y le confesó el macabro crimen. Sin embargo, después brindó otras versiones. Así lo confirmaron los testigos.

Además, los moradores del sector indicaron que Villacorta nunca intentó huir, incluso, quedaron sorprendidos por la frialdad de su confesión. Fue un grupo de vecinos quienes ingresaron a la mencionada vivienda y corroboraron la muerte de Mori.

La policía detuvo al sospechoso, quién fue dirigido hacia la dependencia policial para las investigaciones de ley.

CONFESIÓN:

El detenido, también confesó los detalles del crimen al personal policial.

«Solamente le he golpeado el día que fumé un cigarro, le golpeé en su pierna porque estaba roncando fuerte y a mí me dolía mi cabeza».

Cuando le preguntaron dónde se encontraba el cuerpo, dijo «esta en el señor, porque él fue una buena persona conmigo… como un papá.. su cuerpo esta muerto, le he golpeado en su pierna, no pudo caminar después. Me he ´asado´ – enojado- y le golpee la cabeza y salió una sombre de su cuerpo. Era hombre con una mujer con sus tres hijos, me decían cosas y me aturdía. Pensando que es él (su abuelo), tal vez que me quería hacer brujería…», finaliza el video.