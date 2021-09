Gobernador de Ica revela que le salió un tercer testículo como secuela del Covid

«Ahora recuerdo que pasaron dos meses y de pronto veo que tenía tres testículos, me quedé sorprendido y callé por un mes por que no creía lo que tenía. Tarde entendí que son las secuelas del virus, después de 6 meses de tratamiento vuelvo a ser normal», fue el comunicado que escribió Javier Gallegos, gobernador de Ica, en sus redes sociales. Esta noticia se viralizó en las redes sociales por lo que exigieron una explicación.

Fue en una entrevista realizada por el programa «Al Estilo Juliana», donde aclaró sus que no tenían base científica.

El Gobernador explicó que se trataba de un error y lo que le había ocurrido se trataba de un quiste causado por una bacteria.

«Después de que salí del hospital, me recuperé y efectivamente me dejó unas secuelas en los testículos. Conversando con los médicos me informaron que esa secuela (de la COVID-19) afectaba el testículo con una bacteria y al final se convirtió en un quiste. Salió otro líquido igual, del mismo tamaño del testículo, fue bastante traumante», expresó el gobernador.

Tras su declaración, Oxenford sostuvo que el funcionario debió haber explicado desde un inicio que se trataba de un quiste, pues no tenía base para afirmar algo así: «¿De dónde un tercer testículo?, ¡Por Dios!, ¡Se pasa!».