Xoana Gonzáles compró un departamento con ganancias de Only Fans: «El mejor trabajo del mundo»

La modelo Argentina, Xoana Gonzáles, reveló emocionada la compra de su nuevo departamento de 250.000 soles, después de haber ahorrado de su trabajo en la red Social Only Fans.

En el reportaje emitido en el programa Magaly TV, la firme, la modelo argentina presentó su nueva adquisición ubicada en una zona de Chorrillos frente al Malecón, fruto de su trabajo en la plataforma social Only Fans junto a su esposos Javier González.

Compartió también que llevaba planeando la compra por casi seis. Ahora disfruta de lo más feliz junto a su esposo cada rincón de su nuevo hogar.

A finales de Agosto se dio a conocer que la red Social, censurará contenidos con alto nivel sexual por lo que también se pronuncio al respecto.

“Si no es OnlyFans, será otra plataforma. No me dan miedo los cambios, al contrario, esta es una oportunidad para salir de lo conocido y descubrir otro mundo. Nuestros seguidores aman nuestros videos y estoy segura de que nos seguirán a donde vayamos”, indicó en otra entrevista con Trome.