La alegría y emoción del retorno a clases presenciales

“Me alegra mucho haber regresado a la escuela y ver de nuevo a mis compañeros y profesores. Ahora siento que estoy aprendiendo más porque puedo preguntar si tengo alguna duda a mis maestros”, cuenta con gran emoción Richard Guimaraes Canayo, alumno del quinto de secundaria de la Institución Educativa Alfonso Ugarte-B de la comunidad nativa de San Rafael Nuevo Pachitea, en el distrito de Masisea, Ucayali.

La alegría de este adolescente de 16 años está muy justificada ya que recuerda que hasta el año pasado los profesores solo iban una vez a la semana a la comunidad para entregar separatas, pero no era suficiente y las clases virtuales tampoco funcionaban porque la gran mayoría no tenía conectividad a internet, pero desde mayo de este año volvieron a las clases presenciales los cinco días a la semana adoptando todas las medidas sanitarias.

Además, en horas de la tarde, participa en diversos talleres que dictan los docentes como parte del Plan de Tutoría, ayudándolo a fortalecer su identidad y su cultura y haciéndolo sentir más seguro.

“Como adolescentes queremos que otros estudiantes también regresen a clases presenciales a sus colegios con sus profesores para que puedan estar alegres como nosotros. Antes de regresar al colegio me sentía aburrido no entendía las clases, no podía ver a mis compañeros, a mis maestros, me sentía triste pero ahora estoy tranquilo de verlos nuevamente”, señala Richard, estudiante cuya escuela forma parte del Proyecto DE Adolescentes, una iniciativa del Ministerio de Educación y UNICEF con la cooperación técnica y financiera del gobierno de Canadá.

Este adolescente se encuentra muy entusiasmado y ya está haciendo planes para luego de terminar la secundaria estudiar diseño gráfico en Pucallpa, porque le gusta mucho dibujar y pintar. Otra de las metas de Richard es ser un cantante de cumbia y formar su propio grupo musical.

La alegría que expresa este escolar merece ser replicada por más niños, niñas y adolescentes del país, que vieron interrumpidos sus estudios desde el 2020 debido a la pandemia del coronavirus, pero ya ha llegado el momento que también retornen a las aulas.