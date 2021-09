Loreto: Mauro Valera, el shipibo que hace historia por ser el mejor lanzador de jabalina

El joven loretano de la comunidad nativa de Canaán de Chía Tipishca, Mauro Valera, no solo aprendió a cultivar y pescar sus propios alimentos, sino que también forjó su camino como lanzador de jabalina.

A su temprana edad destacaba su habilidad innata, sus manos le dieron forma de lanza a un tronco de árbol ubicado en los alrededores del colegio bilingüe donde aprendió el castellano.

Sin duda, se trata de un talento nacional que encabeza la lista de deportistas peruanos cuyo objetivo es la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Además, el joven deportista también apunta a romper el récord nacional de 69.46 metros, instalado hace más de 20 años por Jorge Quiñonez, Lima.

Según el joven comparte, nunca imaginó que un día se convertiría en el primer shipibo de la historia en consagrarse como el mejor del país, tras subir a lo más alto del podio en el Campeonato Nacional de Mayores 2021.

“Estudiaba y ayudaba en casa de mis padres para tener un pan todos los días. Además, me daba tiempo para entrenar con mis amigos. En la selva no tenía implementos deportivos. Comencé practicando con un palo de tres kilos, una lanza oficial de competencia pesa 800 gramos. Así he logrado hacerme más fuerte”, cuenta el joven campeón.

Actualmente, Mauro Valera entrena en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional, lugar administrado por el Proyecto Legado y que lo mantiene en excelentes condiciones para que continúe destacándose en su liga.

El joven también expresó su deseo por clasificar al Sudamericano de Atletismo Sub23, el cual se desarrollará en Ecuador.