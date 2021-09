Gato que se perdió en 2011 Se reencontró con su dueño al fin en el 2021

Forbes se perdió en 2011 y, desde entonces, su desaparición en Aberdeen (Escocia, Reino Unido) causó gran dolor a sus dueños Lucy y Neil Henderson. Sin embargo, 10 años después de su pérdida, este simpático gato se ha reencontrado con la pareja que con tanto amor lo crio.

El felino fue hallado a 3.2 kilómetros del lugar donde se reportó su desaparición en 2011. De inmediato, el animal fue conducido a sus dueños quienes lo reconocieron y se mostraron sumamente felices de tener de nuevo en sus vidas a Forbes.

La pareja revela que, al momento de su pérdida, se dieron a su búsqueda durante largos meses: “Cuando Forbes desapareció por primera vez en marzo de 2011, estuvimos muy angustiados.

Asimismo, la pareja relata que colocaron carteles, fueron de puerta en puerta en Rosemount, área en la que vivían en dicho año: “Después de ocho o nueve meses, tuvimos que darnos cuenta de que lo peor pudo haber pasado”.

Sin embargo, cuando recibieron la noticia que Forbes estaba vivo 10 años después, confiesan que se sintieron “abrumados por la emoción. Mi esposa me llamó cuando estaba en la autopista y me dijo que tenía que detenerme. No estaba preparado para lo que me iban a decir y escuchar que habían encontrado a Forbes me dejó completamente asombrado.