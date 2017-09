El gobernador Manuel Gambini Rupay anunció ayer que 86 mil ucayalinos más podrán contar con energía eléctrica en sus viviendas, cuando se construya la línea de transmisión eléctrica entre Pucallpa y Aguaytía, que permitirá contar con 138 Kv de potencia. Quedó establecido tras la suscripción en la víspera del contrato de concesión para la construcción del proyecto “Línea de Transmisión Aguaytía-Pucallpa 138 Kv” (segundo circuito), que enlazará las subestaciones eléctricas de Pucallpa y Aguaytía. El acto de suscripción del contrato se realizó en el local de Proinversión, en la cual estuvo la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, el presidente ejecutivo de Proinversión, Álvaro Quijandría; el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay y el representante de la empresa que se adjudicó el proyecto integral Terna Plus. Zona industrial “Hemos esperado muchos años para adjudicar y fi rmar este contrato. Este tipo de inversiones alienta a los empresarios privados a generar industrias y fuentes de trabajo y brindar oportunidades a nuestra población para salir adelante”, subrayó el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay. Además del benefi cio directo a la población, la autoridad regional indicó que el sector industrial será otro de los favorecidos porque los 138 kv de potencia permitirá tener un servicio eléctrico de calidad y estable, a fi n dar garantía a la operatividad de las empresas e industrias ya instaladas, y a las que quieren venir a establecerse a la región. De su lado, el gerente del Goreu, Luis Briceño Jara, indicó que se trata de “un proyecto esperado por muchos años porque la capacidad eléctrica de la región estaba al tope y no se podía desarrollar más industria. Entonces a partir a este proyecto, se puede ir desarrollando y consolidando la industria y otros sectores en Ucayali”, indicó. Obra La empresa Terna Plus ganó la buena pro de dicho proyecto en mayo de este año por un monto de inversión (cofi nanciado) de US$ 8.8 millones y un costo de operación y mantenimiento anual de US$ 307,000. La construcción del proyecto se realizará en los próximos 36 meses, más 30 años de operación y mantenimiento. El área del indicado proyecto se ubica en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo del departamento de Ucayali. El trazo referencial de la Línea de Transmisión, de aproximadamente 132 km, sigue en forma paralela a la actual línea gemela de 138 kV.